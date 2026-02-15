La rueda de prensa de Hansi Flick previa al Girona-Barça, en directo

Las "lecciones" del Metropolitano

Hansi Flick: "Para mí, el Atlético estaba preparado para la batalla. Fue un partido al nivel de la Champions. En los primeros 45 minutos no tuvimos una buena actitud competitiva, sobre todo en los duelos. Fueron más dinámicos. Quiero ver esto de mi equipo, hoy me ha gustado lo que he visto en el entrenamiento. Debemos trasladarlo al césped mañana. Tenemos que salir adelante, queda mucha temporada y todo es posible si jugamos como un equipo y todo el mundo está al 100%. Tenemos mucha calidad. Las derrotas suceden de vez en cuando, pero es importante cómo reaccionamos a ellas".