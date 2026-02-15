En directo
FC BARCELONA
La rueda de prensa de Hansi Flick previa al Girona-Barça, en directo
El entrenador del FC Barcelona comparece ante los medios de comunicación en la previa del derbi catalán en Montilivi
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Girona FC y el FC Barcelona en Montilivi.
Los tempos de la recuperación de Pedri y Gavi
Hansi Flick: "Creo que Pedri sí, con Gavi deberemos ir con cuidado. Lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado. Quizás en febrero no está, pero para marzo yo creo que sí".
Capacidad de reacción
Hansi Flick: "No sé. No lo sé. Nosotros siempre queremos cambiar cosas y en la media parte es el momento de hacerlo para mejorar en la segunda mitad. Si ves lo que pasa y das instrucciones a los futbolistas, ellos lo ponen en práctica en la segunda mitad. Lo que es importante es empezar a un buen nivel. Ahora vienen los partidos importantes: la Champions, la vuelta de las semifinales de la Copa... Será muy importante empezar bien desde el primer segundo. Y luchar hasta el último".
El impacto de Raphinha
Hansi Flick: "Creo que es muy importante. Siempre lo he dicho. Lo echamos de menos cuando no está, lo vemos en los entrenamientos cómo aumenta la dinámica y la intensidad del equipo. Ya lo he dicho más de una vez: para mí, la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo".
Las "lecciones" del Metropolitano
Hansi Flick: "Para mí, el Atlético estaba preparado para la batalla. Fue un partido al nivel de la Champions. En los primeros 45 minutos no tuvimos una buena actitud competitiva, sobre todo en los duelos. Fueron más dinámicos. Quiero ver esto de mi equipo, hoy me ha gustado lo que he visto en el entrenamiento. Debemos trasladarlo al césped mañana. Tenemos que salir adelante, queda mucha temporada y todo es posible si jugamos como un equipo y todo el mundo está al 100%. Tenemos mucha calidad. Las derrotas suceden de vez en cuando, pero es importante cómo reaccionamos a ellas".
Raphinha y Rashford, cara y cruz en la enfermería
Hansi Flick: "Rashford está descartado para mañana. Está mucho mejor, pero debe ir paso a paso. Raphinha podrá jugar".
Conversación con Martínez Munuera
Hansi Flick: "Fui yo, llamé a su puerta y estuvimos hablando en un contexto tranquilo y calmado. En el terreno de juego hay muchas emociones. Fue una conversación muy buena. Te tienes que centrar en tu equipo y en hablar con tus jugadores, pero tras la rueda de prensa del otro día, tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos. Les agradezco que me abriesen la puerta".
Estado anímico de la plantilla
Hansi Flick: "En la sesión de hoy ha estado muy bien. He visto confianza, hemos marcado goles... perdimos el partido del jueves... fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza. Tenemos mucha calidad y podemos ganar a cualquier equipo. Pero si no estamos centrados pasa lo que pasó en los primeros 45 minutos contra el Atlético de Madrid".
La polémica arbitral contra el Atlético
Hansi Flick: "Tenemos que jugar mejor, me preocupa poco el resto. Hay cosas que no son del todo agradables. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro, quise saber por qué señaló fuera de juego. La comunicación es buena, pero se queda ahí. Ha sido un buen paso adelante. No fue culpa suya que hubiéramos perdido ese partido. Hay que centrarse en lo que podemos cambiar".
Claves del partido
Hansi Flick: "El Girona es un equipo bien organizado, valiente y que saca bien el balón. Es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinámica que en los otros encuentros".
Aparece Hansi Flick en la sala de prensa
Empieza la comparecencia del entrenador del Barça.
