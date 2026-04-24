Las mejores frases de la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Getafe-FC Barcelona

El FC Barcelona se mide con el Getafe este sábado a partir de las 16:15 en partido correspondiente a la Jornada 22 de la Liga EA Sports. El equipo azulgrana visita a uno de los conjuntos más en forma de la máxima categoría española en un estadio siempre correoso.

Flick no podrá contar con Raphinha, Christensen, Lamine Yamal ni Marc Bernal. Baja sensible la del astro de Rocafonda, que se pierde todo lo que queda de temporada. Sigue con SPORT la comparecencia de Flick ante los medios de comunicación previa al encuentro.

Hasta aquí la rueda de prensa de Hansi Flick. Gracias por el seguimiento.

LAMINE "Para mí a su edad, con 18, está haciendo muy bien las cosas. Ha estado sometido a mucha presión. Es la tercera o cuarta pregunta sobre Lamine y siempre trata de eso, qué está haciendo Lamine, se genera mucho ruido. Lo que puedo ver y agradezco es que ha estado a un nivel fantástico. Es mucho más maduro y medido para su edad. Sabe lo que quiere. Esta lesión le afecta, pero lo que puedo ver es que es normal. Hay que centrarse en el proceso de recuperación para volver y es lo que quiere hacer. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva a su nivel pronto y tenga un fantástico Mundial"

ROONY "Está listo siempre, también cuando Lamine podía jugar. Como dije en la última rueda de prensa, es un jugador muy profesional, entrena muy bien y ahora tiene la ocasión de poder jugar. Veremos si mañana parte de inicio o sale del banquillo"

BALDE "Está volviendo de una lesión y Joao ha estado jugando muy bien. El fútbol es así. Tiene que demostrar en cada sesión que está de vuelta a su máximo nivel. Es lo que debe hacer en los siguientes seis partidos, lo necesitamos de todos para poder ganar la Liga"

ENFADO POR LOS ÁRBITROS "No soy experto en esto, son los expertos quien deben tratar esto. No es fácil, para mí no es fácil y no creo hablar de esto. En cada partido hay que dar el 100% o más, jugar siempre mejor. Que no debamos depender de las decisiones del árbitro. No quiero centrarme en el arbitraje, ya lo dije la temporada pasada, no tienen un trabajo fácil"

LESIÓN DE LAMINE "Él notó algo después de la falta, pero creyó que no era nada grave y decidió asumir la responsabilidad del penalti. Quizás sí fue a peor, pero uno debe tener la sensación. Nunca había tenido una lesión muscular, es muy joven. Debe aprender a leer el cuerpo, es una experiencia más para él y es lo que debe aprender. Tener en cuenta las señales del cuerpo. Al final marcó el gol y nos llevamos los tres puntos"

GAVI/LIDERAZGO "Creo que no tiene nada que ver con la edad, sino con la personalidad. Cuando hablamos de Gavi ahora cuando ha vuelto tras la lesión es diferente del de antes. Es más medido, más centrado. Y su rendimiento es enorme, estoy impresionado tras la vuelta de la lesión y los partidos que ha jugado. Lo da todo, siempre está conectado con el equipo y es muy bueno para mí"

BERNAL Y RAPHINHA "Cuando estén listos, cuando puedan entrenar con el equipo, estarán. De momento no han entrado con el grupo. Ninguno estará disponible para mañana. Pero la semana que viene espero y creo que será mejor"

MÁS DE LAMINE "Lo necesitamos, un paso al frente de todos. Si falta uno hay que juntar filas y gestionarlo. Todos tienen que darl el 100% o más por el equipo y por el resto. Nos quedan seis partidos y nuestro objetivo es siempre ganar. Mañana no será fácil, pero tenemos la calidad necesaria para jugar un muy buen partido"