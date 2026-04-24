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Las mejores frases de la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Getafe-FC Barcelona

El técnico germano atiendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensa / Dani Barbeito

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

El FC Barcelona se mide con el Getafe este sábado a partir de las 16:15 en partido correspondiente a la Jornada 22 de la Liga EA Sports. El equipo azulgrana visita a uno de los conjuntos más en forma de la máxima categoría española en un estadio siempre correoso.

Flick no podrá contar con Raphinha, Christensen, Lamine Yamal ni Marc Bernal. Baja sensible la del astro de Rocafonda, que se pierde todo lo que queda de temporada. Sigue con SPORT la comparecencia de Flick ante los medios de comunicación previa al encuentro.

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