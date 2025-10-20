En Directo
FC Barcelona
La rueda de prensa de Hansi Flick y Fermín López, en directo
El entrenador del FC Barcelona y el centrocampista comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Barça-Olympiacos
Cambio de chip: vuelve la Champions League. El FC Barcelona recibe al Olympiacos este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (18.45 horas) con el objetivo de reecontrarse con la victoria en la máxima competición europea de clubes tras la derrota contra el Paris Saint-Germain en la última jornada. Hansi Flick y Fermín López comparecen hoy en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del encuentro ante el equipo griego.
Mientras tanto, ya se ha conocido el horario del partido de LaLiga entre Barça y Athletic, que podría disputarse en el Spotify Camp Nou.
El Barça se encuentra en decimosexta posición con tres puntos, mientras que Olympiacos es vigésimo noveno con solo un empate en su haber.
El partido entre Barça y Olympiacos se disputa este martes a las 18:45 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el encuentro que abrirá la tercera jornada de la fase liga de la Champions.
El FC Barcelona entrena a las 11:00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
¡Buenos días! Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Hansi Flick y Fermín López.
