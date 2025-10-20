Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La rueda de prensa de Hansi Flick y Fermín López, en directo

El entrenador del FC Barcelona y el centrocampista comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Barça-Olympiacos

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla / Dani Barbeito

Mario Roldán

Mario Roldán

Cambio de chip: vuelve la Champions League. El FC Barcelona recibe al Olympiacos este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (18.45 horas) con el objetivo de reecontrarse con la victoria en la máxima competición europea de clubes tras la derrota contra el Paris Saint-Germain en la última jornada. Hansi Flick y Fermín López comparecen hoy en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del encuentro ante el equipo griego.

