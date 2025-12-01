Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Atlético de Madrid

El técnico alemán ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido contra los rojiblancos

Hansi Flick, en el partido entre el Barça y el Alavés

Hansi Flick, en el partido entre el Barça y el Alavés / Dani Barbeito / SPO

Mario Roldán

Mario Roldán

FC Barcelona y Atlético de Madrid se miden este martes a las 21 horas en el Spotify Camp Nou, en uno de los mejores partidos que se pueden ver en LaLiga. Los azulgranas son líderes tras el empate del Real Madrid, mientras que los colchoneros, que no pierden en la competición desde la primera jornada, suman seis triunfos consecutivos. El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el choque.

