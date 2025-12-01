Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Atlético de Madrid

FC Barcelona y Atlético de Madrid se miden este martes a las 21 horas en el Spotify Camp Nou, en uno de los mejores partidos que se pueden ver en LaLiga. Los azulgranas son líderes tras el empate del Real Madrid, mientras que los colchoneros, que no pierden en la competición desde la primera jornada, suman seis triunfos consecutivos. El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el choque.

Estado anímico "Siempre es importante estar líderes, pero hemos tenido muchos lesionados. Hay que saber gestionarlo, ahora que estamos al frente de la clasificación. No buscamos excusas, solo queremos dar lo mejor. Nuestro objetivo es ganar este gran partido".

Temporada pasada contra Atlético "Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel contra este equipo. Es uno de los mejores equipos de Europa, tienen mucha calidad y han subido ese nivel en el mercado de fichajes. Me gusta verles jugar, tienen un ataque muy bueno".

Joan Garcia "No es una pregunta fácil, porque fui el entrenador de Neuer y de Ter Stegen, dos grandes porteros. Joan tiene mucho futuro. Yo, desde el primer día, vi su potencial. Tiene mucha calidad como portero, con los pies, es rápido, tiene dinámica. Su fichaje fue la decisión adecuada, porque en los próximos años nos dará seguridad".

Partido del Real Madrid en Girona "No lo ví. Me llegaron mensajes, sé que algo pasó y miré el resumen. Solo me centro en mi equipo, en el siguiente partido. En nada más".

Mayor presión "Es la misma presión que el año pasado. En el inicio del curso les dije que sería más difícil, porque todos quieren ganar al campeón. Estamos líderes, pero no estamos en nuestro mejor nivel. Debemos dar esos pasos para llegar a jugar nuestro mejor fútbol".

Ter Stegen "No, ahora no es buen momento de hablarlo. No está listo para jugar. Vamos a por el siguiente paso, estamos contentos con eso".

Afición "Estoy contento con los aficionados. La situación es la que es, los aficionados lo saben. Estoy contento con la interacción del público".