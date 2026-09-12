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La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo: última hora de la previa del Levante - Barcelona, en vivo

El técnico del Barça analiza el partido de la quinta jornada de LaLiga ante el conjunto granota en el Ciutat de València de este domingo

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensa / Dani Barbeito / SPO

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Jordi Gil

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