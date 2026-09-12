La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo: última hora de la previa del Levante - Barcelona, en vivo

Levante UD - FC Barcelona

¡Buenos días! El Barça se mide al Levante este domingo (16.15 h.) en el Ciutat de València con la intención de lograr la quinta victoria de la temporada y seguir líderes en solitario en la clasificación.

Hansi Flick recupera para este partido a Eric Garcia, sancionado frente al Feyenoord, y tiene el resto de la plantilla a disposición excepto los lesionados Frenkie de Jong y Roony.

El técnico dará su visión del partido y de la actualidad barcelonista a partir de las 12.00 h. y se lo contaremos en directo en SPORT.