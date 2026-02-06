Así os lo hemos contado
FC Barcelona
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick
El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro frente al Mallorca, correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga
FC Barcelona y RCD Mallorca se enfrentan este sábado a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga. Hansi Flick ha antendido a los medios de comunicación para analizar el choque liguero después de lograr el billete para las semifinales de la Copa. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.
Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick. ¡Gracias por seguirla con nosotros!
Jan Virgili
"Está haciendo un gran trabajo en el Mallorca. Ha ganado la experiencia de jugar en LaLiga y estoy muy contento por él".
Araujo
"Está físicamente diferente a otros jugadores, es rápido, bueno en el uno contra uno, en los duelos... Es uno de nuestro capitanes y de nuestro líderes. Tenemos que ir paso a paso. Se ha adaptado y mejorado mucho y le tenemos que ayudar a adaptarse mejor en nuestra filosofía".
Lamine Yamal
"Es necesario mejorar y hacerlo mejor cada día. Lo importante es que entrene como un campeón, es muy inteligente, también en el campo. Tienes que dar lo mejor de ti y si entrenas al 100%, podrás hacerlo. Es increíble y es grande lo que puede lograr".
Lewandowski
"Lo que siento ahora, hemos hablado varias veces. No tiene que pensar en la próxima temporada, tiene que centrarse en esta. Está haciendo un buen trabajo, a veces quiere jugar más, en los partidos importantes, 90 minutos. Es normal. Le encanta jugar para el Barça, veremos lo que pasa al final de la temporada. No sabemos qué puede pasar, no es el momento de hablar de esto. Tenemos la estabilidad y la queremos mantener en le futuro".
Hansi, como un padre
"Yo creo que a veces soy el abuelo, no el padre, por la edad. Lo importante es que el jugador nos pueda dar todo lo que tiene, igual que en cualquier empresa. Estás más relajado y motivado para dar más de ti mismo. Es uno de mis principios. Cuido de ellos para que tengan un mejor rendimiento. Siempre concentrados y dando el máximo por este club, lo valoro mucho. No es solo lo que se hace en el césped, también todos tienen que ser respetados como se merecen y necesitan. Es una buen base para nuestra relación, nadie está por encima de nadie, todos en el mismo nivel".
De Jong
"Siempre tiene que ver con el jugador. Ha jugado sus fortalezas, está jugando de '6' o de '8'. Es fantástico con el balón, también ha mejorado su liderazgo en el campo, algo que le toca por edad. Se siente muy bien en Barcelona, le gusta el club y la ciudad. Está en un buen estado de ánimo. Es lo que esperamos de él".
Las dos áreas
"A veces, es más fácil cuando marcas goles, pero estoy muy contento con el estilo que jugamos. Tenemos que estar más centrados en acabar las jugadas en los ataques. El equipo está en un buen estado de ánimo, ahora jugaremos contra el Mallorca. Muriqi está haciendo una gran temporada y tendremos que ir con cuidado con él".
Pedri
"Todo está yendo como estaba previsto. No sé cuándo estará de vuelta para jugar, pero está progresando adecuadamente y todo va bien".
Raphinha
"Tenemos que esperar, día a día. Ahora mismo, en el momento en el que sienta que puede entrenar con nosotros y reciba luz verde del personal médico, lo hará. Tenemos que ir paso a paso y con buena letra".
