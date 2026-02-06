Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así os lo hemos contado

FC Barcelona

Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick

El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro frente al Mallorca, correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensa / Gorka Urresola

Adrià Fernández

FC Barcelona y RCD Mallorca se enfrentan este sábado a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga. Hansi Flick ha antendido a los medios de comunicación para analizar el choque liguero después de lograr el billete para las semifinales de la Copa. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

