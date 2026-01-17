En directo
FC BARCELONA
La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo
El entrenador del FC Barcelona comparece ante los medios de comunicación en la previa de la visita del FC Barcelona a la Real Sociedad
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido del FC Barcelona contra la Real Sociedad correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025/26.
Sobre los jóvenes de La Masia
"Para mí es sobre entrenar cada día. Tengo mucha experiencia con jugadores jóvenes. Vemos el potencial que tienen y hacemos un plan. Es sobre las actuaciones, su actitud, su profesionalidad. Queremos ver como los podemos ayudar. Están jugando en uno de los mejores equipos, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor. Es lo que quiero ver"
"Cuando todos marcan es bueno. Si hay lucha es bueno para mí. En cada posición tenemos jugadores que entran de inicio o de suplente. Es lo que quiero para mi equipo. Todos son muy importantes. Nos ayudan a ganar los partidos, es lo más importante: el equipo"
Descarta una salida de Bernal
"Mi opinión con Bernal es clara, pero en fútbol nunca sabes. Yo quiero que se quede. Viene de una gran lesión y está mejorando mucho. Lo queremos ayudar a que llegue a un gran nivel. Tiene un gran potencial"
"Es la decisión de Ter Stegen. Es un jugador con experiencia. He hablado con él y con Deco para tener más información. Hoy he preparado al equipo para el partido de mañana. Ter Stegen es nuestro capitán, es un ídolo de este club. Es su decisión. Acceptaremos lo que quieran"
Sobre Rashford
"Siempre habló con Deco sobre el equipo. Marcus está jugando muy bien, pero tenemos que manejarlo. Es el trabajo de Deco y el club. Tenemos que esperar. Tenemos tiempos, muchos meses. Es así. Para mí, Rashford es un jugador de nivel top. Pero nuestra situación es la que es. Por eso le diría a los jugadores de La Masia que les damos la oportunidad, que esto es el Barça... tienes que estar allí si quieres jugar en el Barça. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los demás no quiero"
"No quiero contestar porque como entrenador damos energía y confianza a los jugadores, para que se desarrollen. Pero hay gente en su entorno... quiero esperar a que sea cosa pasada. Si se va, lo hablamos, pero aún no".
Las molestias de Raphinha
"Raphinha tiene dolores por una patada y ha estado en el gimnasio. Tendremos que esperar a mañana. No lo tenemos decidido aún"
La salida de Ter Stegen al Girona
"No tengo ninguna información sobre Ter Stegen. Estará mañana"
Sobre la salida de Dro
"Hablaré de Dro cuando sea oficial. Ahora no"
Sale Hansi Flick
"Puedo ver a un equipo más motivado. Conozco bien al entrenador de la Real. Vivimos al lado en Alemania. Será duro. Tienen jugadores fantásticos. Al final, si queremos ganar la Liga tenemos que ganar mañana"
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- ¡Dro se va del Barça!
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: 'Es un equipo casi vulgar
- La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar
- Furor en redes por la narración del gol del Albacete de Juan Carlos Rivero: 'Tarda 6 segundos en narrar el gol
- La 'Ley Wenger' empieza a generar efecto: la Premier da un 'margen' en sus fueras de juego