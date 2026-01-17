La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo

Sobre Rashford

"Siempre habló con Deco sobre el equipo. Marcus está jugando muy bien, pero tenemos que manejarlo. Es el trabajo de Deco y el club. Tenemos que esperar. Tenemos tiempos, muchos meses. Es así. Para mí, Rashford es un jugador de nivel top. Pero nuestra situación es la que es. Por eso le diría a los jugadores de La Masia que les damos la oportunidad, que esto es el Barça... tienes que estar allí si quieres jugar en el Barça. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los demás no quiero"