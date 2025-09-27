El FC Barcelona recibirá este domingo a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick disputará por primera vez esta temporada un encuentro en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, con las recientes bajas anunciadas de Joan Garcia y Raphinha. El entrenador alemán comparece este sábado en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.

¡Buenos días a todos! En breves instantes arrancamos con la rueda de prensa de Hansi Flick en directo desde la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.