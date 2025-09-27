Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

FC Barcelona

La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo

El entrenador del FC Barcelona comparece en la previa del partido contra la Real Sociedad correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26

Hansi Flick, feliz en rueda de prensa

Hansi Flick, feliz en rueda de prensa / Dani Barbeito

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona recibirá este domingo a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick disputará por primera vez esta temporada un encuentro en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, con las recientes bajas anunciadas de Joan Garcia y Raphinha. El entrenador alemán comparece este sábado en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas