Así os lo hemos contado

FC Barcelona

La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo

El entrenador del FC Barcelona ha comparecido en la previa del partido contra el Valencia correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26

Flick, en su entrada a la sala de prensa de la Joan Gamper

Flick, en su entrada a la sala de prensa de la Joan Gamper / Dani Barbeito

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona recibirá este domingo al Valencia en el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick regresa a la competición tras el primer parón de selecciones de la temporada. El entrenador alemán ha comparecido este sábado en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.

