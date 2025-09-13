Así os lo hemos contado
FC Barcelona
La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo
El entrenador del FC Barcelona ha comparecido en la previa del partido contra el Valencia correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26
El FC Barcelona recibirá este domingo al Valencia en el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick regresa a la competición tras el primer parón de selecciones de la temporada. El entrenador alemán ha comparecido este sábado en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.
Tras 12 preguntas, finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick. ¡Gracias por seguirla con nosotros!
"Los egos matan al éxito"
"Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero que todos estén centrado en el equipo y que sepan lo que toca hacer. La diferencia entre los buenos jugadores y los muy buenos es que saben resolver errores, estar en el lugar que toca... Si piensas hoy, quizá hemos jugado al 50-60%. Es lo que quiero inculcar a los jugadores. Todos merecen el 100% de los jugadores. Por ello, la temporada pasada llegaron las victorias y los títulos y tenemos que regresar a ello".
Reunión de los entrenadores con los árbitros en el parón
"No puedo cambiarlo y tampoco pienso en ello, es trabajo de LaLiga y de los árbitros. No podemos hacer nada, tiene que ver con la mentalidad y la actitud de los equipos".
Jugar en el Estadi Johan Cruyff
"Hablé con los jugadores, con el capitán, y me dijeron que no les afectará. Cuando juegas aquí es diferente, pero no nos tiene que afectar. Ya lo hicimos contra el Como".
El problema de Lamine Yamal
"No sé cómo podemos explicarlo. Son unas pequeñas molestias en el pubis, será duda para Newcastle. Lo de la espalda no es verdad".
Raphinha
"Está bien y disponible. Entrenó bien, aunque regresó hace poco".
Thiago Alcántara
"Estoy muy contento de su regreso, igual que todo el 'staff'. No ha sido fácil convencerlo, pero nos ayudará mucho. Para mí, es un jugador muy experimentado que puede trasladar sus conocimientos a los futbolistas. Veo cómo le escuchan y puede ser una pieza del puzle muy importante para nuestro éxito".
Gavi
"Puede ser el corazón de este equipo, por su mentalidad, lo da todo por el equipo y el club. Tenía miedo de esta situación tras su gran lesión. Para mí, lo que tiene que hacer es trabajr y esforzarse, ver cómo evoluciona. No queremos poner presión sobre esta situación. Tendrá que volver en forma, con la confianza en su cuerpo, en su rodilla".
Marc Bernal y De Jong
"Frenkie no estará mañana, no podrá jugar; pero Marc, sí. En el banquillo. Es el siguiente paso en su proceso de regreso. Estamos muy contentos de tener su calidad en el equipo. Mañana, toda esta emoción, de volver al banquillo, tendremos que gestionarlo y cuidarlo".
Lamine Yamal con la selección española
"Nunca he hablado. Tuve una conversación por mensaje. Yo casi no hablo castellano, él no habla inglés. La comunicación podría mejorar. Yo también he estado en esta situación, en una selección, antes las relaciones siempre eran buenas".
