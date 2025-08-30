Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
DIRECTO

DIRECTO

FC BARCELONA

La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo

El entrenador del FC Barcelona comparece en la previa de la visita al Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26

Flick, en una imagen en rueda de prensa con el Barça

Flick, en una imagen en rueda de prensa con el Barça / Dani Barbeito

Jordi Carné

Jordi Carné

El FC Barcelona visitará este domingo al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick intentará llegar al parón de selecciones con pleno de triunfos en las primeras tres citas del campeonato. El entrenador alemán comparece este sábado a partir de las 12.00 horas para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas