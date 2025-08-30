DIRECTO
FC BARCELONA
La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo
El entrenador del FC Barcelona comparece en la previa de la visita al Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26
El FC Barcelona visitará este domingo al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick intentará llegar al parón de selecciones con pleno de triunfos en las primeras tres citas del campeonato. El entrenador alemán comparece este sábado a partir de las 12.00 horas para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.
Empieza la rueda de prensa de Hansi Flick
Aparece el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
El entrenamiento, con Gavi y sin Fermín
El centrocampista de Los Palacios y Villafranca, con "molestias en la rodilla derecha" según el Barça, no ha participado en el entrenamiento de este sábado. Está descartado contra el Rayo Vallecano y tampoco viajará con la selección española. Fermín, en cambio, se ha ejercitado con normalidad junto con sus compañeros.
Muchos temas 'calientes'
El futuro de Fermín, la lesión de Gavi, las inscripciones de Szczesny y Bardghji, el césped de Vallecas... Muchos temas 'calientes' alrededor del Barça. Y, un día más, el 'portavoz' del club será Hansi Flick. Veremos si despeja alguna duda.
Rueda de prensa de Flick
¡Muy buenos días! ¡Feliz sábado! Bienvenidos al minuto a minuto de la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Rayo Vallecano - FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.
