La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo

Eric y Gerard Martín en los laterales

"Podemos ver que ambos jugadores son muy profesionales y han mejorado muchísimo desde el inicio de temporada. No me sorprende. Cuando ves a Gerard jugando una semifinal de la Champions... Hizo un partido fantástico. Echamos de menos a Balde, ha estado a gran nivel. Es una buena noticia tenerlo. Siempre hablo de Eric, me encanta su actitud y mentalidad. Cuando le digo que juegue de '2', de central o de '6', no tiene ningún problema. Sabe jugar con o sin balón y, además, puede marcar goles".