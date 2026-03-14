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FC BARCELONA
La rueda de prensa de Flick, en directo
Sigue en directo en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación del técnico alemán en la previa del FC Barcelona-Sevilla FC
Entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de Champions League contra el Newcastle, el FC Barcelona disputa este domingo un partido de Liga muy importante contra el Sevilla FC. Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick previa al compromiso correspondiente a la jornada 28 de la competición doméstica, que tendrá lugar en un Spotify Camp Nou en el que también se celebrarán las elecciones a la presidencia del club blaugrana.
Varios nombres propios
Más allá de Gavi, Flick ha dejado entrever que es posible que dé descanso a Lamine Yamal contra el Sevilla, ha asegurado que Xavi Espart tiene opciones de ser titular y ha destacado la mentalidad de dos futbolistas de la segunda unidad, Gerard Martín y Roony Bardghji. Sobre todo la del defensa, que se ha hecho con la titularidad como consecuencia de la plaga de bajas.
Finaliza la rueda de prensa de Flick
Hasta aquí la comparecencia del técnico alemán, que no ha querido decir nada sobre las elecciones a la presidencia del club blaugrana, ha celebrado el regreso de Gavi aunque ha dejado claro que gestionará sus minutos con máxima prudencia, ha elogiado al Sevilla y ha felicitado a sus futbolistas por el gran esfuerzo físico que han realizado en los últimos 11 días, en los que han disputado cuatro partidos "muy intensos y difíciles".
La mejora defensiva
Hansi Flick: “Eric no estaba disponible contra el Atlético. No podía jugar por sanción. Y en Newcastle tampoco estaba disponible. Gerard Martín ha mejorado mucho y me encanta. Es increíble el nivel al que está jugando, siempre está muy concentrado. Me encanta lo que veo de él. Y también de Cubarsí, claro".
¿Cómo está Frenkie?
Hansi Flick: “Esperamos que vuelva después del parón. Todo va bien. Creo que estará de vuelta tras los partidos de selecciones”.
El estado físico del equipo
Hansi Flick: “Hemos aprendido de la eliminación contra el Atlético. Hemos jugado cuatro partidos en los últimos 11 días y las opciones para hacer cambios son limitadas. Además, algunos jugadores vuelven de lesión. Necesitamos algo más de tiempo. Marc Bernal, Pedri, Raphinha o Rashford vienen de estar lesionados. La actitud del equipo está siendo muy buena, ninguno de los últimos partidos ha sido fácil. Han sido encuentros muy intensos. También tenemos futbolistas muy jóvenes que están mejorando”.
¿Xavi Espart, titular?
Hansi Flick: “Cada jugador del equipo podría estar en el once inicial. Se lesionó hace unos meses, pero lo que he visto de él es bueno. Hoy por hoy nos está dando una opción más y esto es importante porque Balde y Koundé no pueden jugar. Es una buena opción”
El poco protagonismo de Bardghji
Hansi Flick: “No pasa nada. Es un jugador profesional y su actitud es increíble, excelente. Sabemos quién juega en su posición y no es fácil para él, pero su mentalidad y actitud son muy buenas. Para él no es fácil, pero está haciendo un gran trabajo”.
Los malos números de Ferran y Lewandowski en 2026
Hansi Flick: “No. Estas cosas pasan. Ahora es un buen momento para que mejoren. Por lo que he visto en el entrenamiento, vamos por el buen camino”.
La intensidad de Gavi
Hansi Flick: “Está con la actitud adecuada. Eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una gran noticia tenerle de vuelta”.
'Piano piano' con Gavi
Hansi Flick: “Hay que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Estoy muy contento de tenerle de vuelta. Por supuesto, será un partido importante para él”.
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