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FC BARCELONA

La rueda de prensa de Flick, en directo

Sigue en directo en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación del técnico alemán en la previa del FC Barcelona-Sevilla FC

Hansi Flick, antes de la rueda de prensa

Hansi Flick, antes de la rueda de prensa / Valentí Enrich

Jordi Carné

Jordi Carné

Entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de Champions League contra el Newcastle, el FC Barcelona disputa este domingo un partido de Liga muy importante contra el Sevilla FC. Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick previa al compromiso correspondiente a la jornada 28 de la competición doméstica, que tendrá lugar en un Spotify Camp Nou en el que también se celebrarán las elecciones a la presidencia del club blaugrana.

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