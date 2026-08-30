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La rueda de prensa de Hansi Flick, en directo: última hora del FC Barcelona en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Rayo Vallecano

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensa / Gorka Urresola

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Jordi Carné

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