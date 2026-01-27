Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz - De MiñaurSemifinales Open de AustraliaRanking ATP hoyPróximo partido AlcarazDroFermín LópezAleix GarridoCapitanes BarçaJuwensley OnsteinClasificación sin VARCañizaresTer StegenPróximo partido BarcelonaCazorlaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesJuanma Castaño
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC BARCELONA

La rueda de prensa de Flick y Olmo previa del Barça - Copenhague, en directo

El entrenador alemán y el centrocampista catalán comparecen ante los medios de comunicación en la previa del FC Barcelona - FC Copenhague

Mario Roldán

Mario Roldán

El FC Barcelona recibe este miércoles al FC Copenhague en el Spotify Camp Nou con el objetivo de acabar la 'fase liga' de la Champions League en el 'top-8' y ahorrarse el playoff previo a los octavos de final de la máxima competición continental. Hansi Flick y Dani Olmo comparecen ante los medios de comunicación en la previa del encuentro. Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL