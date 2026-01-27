La rueda de prensa de Flick y Olmo previa del Barça - Copenhague, en directo

El FC Barcelona recibe este miércoles al FC Copenhague en el Spotify Camp Nou con el objetivo de acabar la 'fase liga' de la Champions League en el 'top-8' y ahorrarse el playoff previo a los octavos de final de la máxima competición continental. Hansi Flick y Dani Olmo comparecen ante los medios de comunicación en la previa del encuentro. Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa.

Moukoko "He seguido su carrera, pero no he hablado con él. Mañana tendré la oportunidad".

Lamine Yamal "La relación es buena, como con los otros jugadores. Sin el primer gol, el tercero no hubiera llegado. Valoro mucho la presión, es muy bueno. Todo el mundo ve el gol, pero para mí la presión fue más importante. Sirvió para marcar el primer gol y cambiar la dinámica".

Titulares y suplentes "Es nuestra idea, en todos los equipos igual. Empiezan once, y después tienes cinco opciones más. Lo importante es que los que entren demuestren que pueden jugar a este nivel. En el pasado ya lo hemos demostrado".

Formato Champions "Por supuesto, me encanta. De eso se trata. Nosotros tenemos una gran oportunidad de quedar entre los ocho primeros. Haremos todo lo posible por conseguirlo. Me gusta el nuevo formato".

Fermín "El club ha hecho una buena faena, porque es muy importante. Su mentalidad es muy buena. Estoy contento de que esté aquí. Cuando vienen de La Masia y se quedan en el primer equipo es perfecto".

Diferencia de goles "No, tenemos que ir paso a paso. Hemos de respetar al Copenhague, que tiene un equipo fantástico. Quiero jugar a nuestro máximo nivel. Primero, mantener la portería a cero y luego marcar goles".

Ferran Torres "Está bien, tiene buena pinta. Está preparado para mañana".

Qué prioriza "Tenemos buen equipo en el baqnuillo. Jugamos como equipo, tenemos ganas de mañana".

Ganar y golear "No, solo miramos lo que está en nuestras manos. Tenemos que jugar y ganar. Confiamos en nostros y eso es lo que quiero ver".