La rueda de prensa de Hansi Flick y Gerard Martín previa al Barça-Eintracht de Champions, en directo
El entrenador alemán y el defensa catalán comparecen en la previa del importantísimo partido de este martes en el Spotify Camp Nou
Sin tiempo para celebrar el gran fin de semana en LaLiga, que ha reafirmado al equipo en la primera posición de la clasificación, el FC Barcelona ya tiene todos los sentidos puestos en la Champions League. Este martes el Eintracht Frankfurt visita el Spotify Camp Nou y el cuadro blaugrana necesita un buen resultado para enderezar su rumbo en la máxima competición continental. Sigue en directo en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick y Gerard Martín, los protagonistas culés en la previa del importante partido.
Romper la complicada inercia
"Todos saben lo que ha pasado en los últimos tres meses: muchas lesiones y jugadores importantes de baja. No hemos podido distribuir las cargas de minutos. En los últimos diez minutos contra el Betis estaban cansados; no es fácil siempre jugar a este nivel siempre. Lo están haciendo muy bien, conectados en la presión. Para mí, han jugado a un nivel diferente al de hace un mes. Sobre todo, Cubarsí, que tiene 18 años. Es su tercera temporada, pero contra el Betis hizo 87 pases y el 100% de acierto. Fue el primer jugador de la historia de la Liga que lo consigue".
El partido contra el Eintracht
"La Champions es diferente. Todo lo que ha pasado hasta ahora no cuenta. El Eintracht tiene un equipo bueno, joven, rápido e intenso. Se pueden adaptar al sistema y nosotros tendremos que demostrar nuestro máximo nivel. Será difícil porque nos pueden hacer mucho daño, aunque sus últimos partidos no han sido buenos".
Turno para Hansi Flick.
Iñigo Martínez
"Hizo un gran año aquí, era un gran líder. En cosas de vídeo y análisis me he fijado en él para mejorar".
Cerrar los partidos sin encajar
"Ahora estamos en un mejor momento defensivamente. Tal y como jugamos, tenemos que estar concentrados los 90 minutos porque podemos ser un poco vulnerables".
Sus referentes
"Al jugar casi siempre de lateral, no me he fijado a alguien de central; pero sí todos los de el vestuario: Cuba, Eric, Ronald y Christensen".
El triunfo de la clase obrera
"He visto estas cosas que circulan por las redes, aunque no sé de donde salen; no sé que quieren decir con eso. Me defino como un chico humilde y trabajador".
La semifinal en Milán
"Fue un punto de inflexión, Szcesny me vio jodido y me vino a animar. Me dijo que no llorase, que había hecho un gran partido y que pensase dónde estaba hace dos años".
Pieza importante en el vestuario
"Me siento importante dentro del equipo, así me lo transmite el entrenador con su confianza. No me siento más de una posición que de otra".
Favoritos en Liga
"No sé si lo somos. Siempre tenemos en la cabeza ganar la Liga, para que no se reduzca la distancia tenemos que ganar todos los partidos".
