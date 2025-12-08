Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC BARCELONA

La rueda de prensa de Hansi Flick y Gerard Martín previa al Barça-Eintracht de Champions, en directo

El entrenador alemán y el defensa catalán comparecen en la previa del importantísimo partido de este martes en el Spotify Camp Nou

Hansi Flick y Gerard Martín, protagonistas de la previa del FC Barcelona Eintracht Frankfurt

Hansi Flick y Gerard Martín, protagonistas de la previa del FC Barcelona Eintracht Frankfurt / SPORT

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Sin tiempo para celebrar el gran fin de semana en LaLiga, que ha reafirmado al equipo en la primera posición de la clasificación, el FC Barcelona ya tiene todos los sentidos puestos en la Champions League. Este martes el Eintracht Frankfurt visita el Spotify Camp Nou y el cuadro blaugrana necesita un buen resultado para enderezar su rumbo en la máxima competición continental. Sigue en directo en SPORT la rueda de prensa de Hansi Flick y Gerard Martín, los protagonistas culés en la previa del importante partido.

