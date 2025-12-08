La rueda de prensa de Hansi Flick y Gerard Martín previa al Barça-Eintracht de Champions, en directo

Romper la complicada inercia

"Todos saben lo que ha pasado en los últimos tres meses: muchas lesiones y jugadores importantes de baja. No hemos podido distribuir las cargas de minutos. En los últimos diez minutos contra el Betis estaban cansados; no es fácil siempre jugar a este nivel siempre. Lo están haciendo muy bien, conectados en la presión. Para mí, han jugado a un nivel diferente al de hace un mes. Sobre todo, Cubarsí, que tiene 18 años. Es su tercera temporada, pero contra el Betis hizo 87 pases y el 100% de acierto. Fue el primer jugador de la historia de la Liga que lo consigue".