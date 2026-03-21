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FC Barcelona
La rueda de prensa de Flick, en directo
Hansi Flick atiende los medios de comunicación en la previa del partido ante el Rayo Vallecano de este domingo
Final
Hansi Flick se despide confirmando que Joan Garcia será titular, mientras que Eric Garcia se quedará en el banquillo.
No está muy preocupado por el derbi madrileño y solo le interesa ganar al Rayo Vallecano.
Mañana nos espera una jornada apasionante con el Barça jugando a las 14.00 h. y el Real Madrid a las 21.00 h.
¡Qué pasen una buena tarde de sábado!
Derbi madrileño
"No estoy seguro de si veré el partido. Lo primero es que nosotros ganemos al Rayo. No será un partido fácil. En nuestra afición y ante nuestra afición es importante ganar. El derbi no está en nuestras manos y veremos lo que puede pasar"·.
Xavi Espart
"Véis lo mismo que yo, es un jugador con confianza, que realmente la tranquilidad con la que juega parece que tenga las pulsaciones bajísimas. Como demuestra su calidad, el temple que tiene. Necesita la mentalidad y actitud adecuada. Esforzarse y puede ser una muy buena incorporación para nosotros".
Renovaciones Cancelo-Rashford
"Ahora necesitamos a todo el mundo hasta final de temporada, no sabemos que pasará después porque también llega un Mundial. Creo en mis jugadores. De Rashford, Cancelo...todos. Nos dan una gran calidad al equipo y esto es bueno. Lo mismo que los demás. Hablaremos al final de la temporada y veremos que pasa. Para mí, desde luego, no es el momento de decir a los que quiero. Los necesito a todos al máximo nivel".
Gerard Martín
"Es un muy buen ejemplo que con actitud y mucho esfuerzo lo que se puede conseguir. Ya lo había dicho. Gerard era un jugador que analizamos porque necesitábamos un lateral izquierdo. Hablé con Bojan y Deco de los jugadores del filial. Mi personal analizó a todos los jugadores del Barça Atlètic y los partidos del play-off de ascenso. Me dio muy buena impresión. En el campo fue muy bueno ver cómo jugaba y disfrutaba con la pelota. Gerard ha mejorado, no quiero decir demasiado, pero es fantástico. Con la mentalidad y actitud necesaria, todo es posible".
Lewandowski-Ferran Torres
"Lo importante es tener la dinámica, estar activa y eso lo vi el miércoles, Ferran se ha entrenado muy bien, está a otro nivel, con confianza, se esfuerza mucho para volver al máximo nivel y es lo que esperamos de él".
"El ego mata el éxito"
"Esas palabras son parte del pasado. Cuando vemos los partidos, el rendimiento ha sido bueno. Hemos hablado del Newcastle, es el nivel fantástico que quiero del equipo. Estamos así cuando estamos activos y con intensidad. Entonces es cuando todo el mundo disfruta con el fútbol. Es importante mantener este nivel en el último tramo de la temporada. Que disfruten más jugando con sus compañeros y lo pude ver el miércoles. Me gustó mucho".
Rashford
"Tuvo algunos problemas en los últimos días y lo cuidábamos. Ahora está otra vez al cien por cien"
Eric, baja en la selección
"Quizá no esté listo para jugar por la sobrecarga. Ha jugado de forma fantástica. Debe seguir al mismo nivel y veremos en verano. Es la decisión del seleccionador y no la mía".
Parón de selecciones
"Aquí entrenaremos, pero también daremos descanso. Los lesionados entrenarán. Haremos el trabajo habitual. No pienso en lo que pueda pasar. Es positivo estar con sus selecciones, hay un Mundial en el que todos quieren estar. Es bueno desconectar de la rutina para volver con más energía"
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