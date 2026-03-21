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La rueda de prensa de Flick, en directo

Hansi Flick atiende los medios de comunicación en la previa del partido ante el Rayo Vallecano de este domingo

Hansi Flick, comparece en rueda de prensa en la previa del partido ante el Rayo Vallecano

Hansi Flick, comparece en rueda de prensa en la previa del partido ante el Rayo Vallecano / Alejandro García / EFE

Jordi Gil

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