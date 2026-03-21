La rueda de prensa de Flick, en directo

Final

Hansi Flick se despide confirmando que Joan Garcia será titular, mientras que Eric Garcia se quedará en el banquillo.

No está muy preocupado por el derbi madrileño y solo le interesa ganar al Rayo Vallecano.

Mañana nos espera una jornada apasionante con el Barça jugando a las 14.00 h. y el Real Madrid a las 21.00 h.

¡Qué pasen una buena tarde de sábado!