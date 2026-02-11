Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC Barcelona

Así ha sido la rueda de prensa de Flick previa al Atlético de Madrid - Barça de Copa

El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro frente al Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa

Adrià Fernández

Adrià Fernández

FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, para la ida de las semifinales de la Copa. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el choque copero, con un billete para la final en juego. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

