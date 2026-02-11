Así ha sido la rueda de prensa de Flick previa al Atlético de Madrid - Barça de Copa

Ronald Araujo

"La situación de Ronald la conocemos. Cuando se ha abierto, todo el mundo en el club le ha dado apoyo. Estamos siempre a su lado. Es una persona muy fuerte y abrirse así requiere mucha fuerza. En el fútbol se dice que es importante la mentalidad, la fuerza... Pero quizá algún día podremos hablar de esos detalles. Ha estado un año y medio así, lo miras y le sigues, quizá somos responsables de los jugadores, tenemos que cuidarlos. También puede pasar lo mismo con los entrenadores rivales. Cuando recuerdo esto, seguramente habrá cosas que no se habrán hecho bien. Como entrenador, tienes que asumir más responsabilidad, no solo sobre tus jugadores y no solo en lo que es bueno para cada uno".