Así os lo hemos contado
FC Barcelona
Así ha sido la rueda de prensa de Flick previa al Atlético de Madrid - Barça de Copa
El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro frente al Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa
FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, para la ida de las semifinales de la Copa. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el choque copero, con un billete para la final en juego. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.
Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick. ¡Gracias por seguirla con nosotros!
"A mí no me importa. Hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera División. No sé qué es más fácil: el año pasado jugamos contra Barbastro, Betis y Valencia; pudo parecer más fácil por los resultados, pero mira este año contra Guadalajara, Albacete y Racing. Todos ellos han demostrado que son capaces de ganar. No me gusta que se nos diga esto, no tiene sentido. Estoy centrado en mi equipo y es lo único que me interesa, el resto es malbaratar la energía".
Lamine Yamal
"Estoy muy contento con él porque gestiona bien las situaciones, su contexto. En el terreno de juego siempre es capaz de decidir los partidos, de golpear la pelota en la dirección adecuada... Es un gran jugador y tiene todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol: sus driblings, uno contra uno, cómo lo gestiona todo. Me gusta mucho lo que veo, en los entrenamientos intentamos que mejores un poco más cada día. Tiene esa hambre de seguir mejorando, puede hacer en los próximos años".
Jules Koundé
"Jules siempre es un luchador. Somos humanos y quizá no siempre tenemos el mejor día. Siempre lucha e intenta recuperarse para llegar a su mejor nivel. Me gusta su mentalidad, es top y mañana lo demostrará al 100%. Será un partido duro para todos. Me gusta el estilo del Atlético de Madrid, con una filosofía muy clara, los jugadores saben jugar con el balón. Tienen jugadores delante que pueden modificar la dinámica de cómo están jugando".
Ronald Araujo
"La situación de Ronald la conocemos. Cuando se ha abierto, todo el mundo en el club le ha dado apoyo. Estamos siempre a su lado. Es una persona muy fuerte y abrirse así requiere mucha fuerza. En el fútbol se dice que es importante la mentalidad, la fuerza... Pero quizá algún día podremos hablar de esos detalles. Ha estado un año y medio así, lo miras y le sigues, quizá somos responsables de los jugadores, tenemos que cuidarlos. También puede pasar lo mismo con los entrenadores rivales. Cuando recuerdo esto, seguramente habrá cosas que no se habrán hecho bien. Como entrenador, tienes que asumir más responsabilidad, no solo sobre tus jugadores y no solo en lo que es bueno para cada uno".
La alternativa a Raphinha y Rashford
"Tenemos una idea muy clara de quién jugará ahí, lo está haciendo bien. Mañana lo veréis".
La rivalidad contra el Atlético
"Solo estoy enfocado en este partido, no me fijo en el Real Madrid. Para vosotros está bien, escribir de estas estadísticas, pero a mí no me preocupa. El Atlético también se merece el respeto, es un club fantástico. Poder medir nuestro nivel contra un rival de estas características es bueno. Vamos paso a paso, siempre hacia adelante".
Eliminatoria de 180 minutos
"Estos dos partidos deciden quién llegará a la final, es nuestro objetivo. La temporada pasada fue duro y la ida la jugamos en casa, con un gran resultado. Estamos preparados y queremos llegar a la final".
El césped del Metropolitano
"Ellos y nosotros tendremos que jugar. Si realmente es así, no será bueno porque el césped tiene que cuidarse. En España siempre está en perfectas condiciones y espero que mañana esté mejor que en la última ocasión".
Más de Raphinha
"Tiene sensaciones en el músculo y eso es normal. Hay que cuidar el cuerpo, es lo más importante. Le tenemos que apoyar y vigilar".
- Alarma con Raphinha
- Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar
- Gerard López desmonta el bulo del caso Negreira
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona
- La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: 'Tenía muchas ganas
- La selección serbia lo tiene claro: 'Vlahovic va a fichar por el Barça