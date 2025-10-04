Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La rueda de prensa de Flick, en directo

El entrenador del FC Barcelona comparece en la previa del partido contra el Sevilla correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025/26

Flick, durante la rueda de prensa / Valentí Enrich / SPO

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El FC Barcelona visita este domingo el Sánchez Pizjuán (16.30 h.) para medirse al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick se puso líder en la anterior jornada y tratará de mantener la primera plaza antes del parón. Lamine Yamal será la baja más importante y el gran nombre de la comparecencia prevista de Hansi Flick para las 12.30 horas.

