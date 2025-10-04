DIRECTO SPORT
FC BARCELONA
La rueda de prensa de Flick, en directo
El entrenador del FC Barcelona comparece en la previa del partido contra el Sevilla correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025/26
El FC Barcelona visita este domingo el Sánchez Pizjuán (16.30 h.) para medirse al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick se puso líder en la anterior jornada y tratará de mantener la primera plaza antes del parón. Lamine Yamal será la baja más importante y el gran nombre de la comparecencia prevista de Hansi Flick para las 12.30 horas.
Si ha servido lo que dijo de los egos
"Se trata de ser una unidad, un equipo: fue la razón del éxito de la temporada pasada. Todo el mundo quería lo mismo y tenía hambre y no se focalizaba en sí mismo y esa la clave para hacer una gran temporada. Trabajamos fuerte para eso y es todo de respestar el equipo, el club, los fans. Me gustó mucho lo que vi después del parón: entrenamos bien, una buena mentgalidad y lo vimso en cada victoria cómo volviamos a creer en hacerlo todos juntos. Esta derrota ante el PSG puede pasar porque es un equipo fantástico. Pasamos página y estamos con buen ánimo2.
Cómo ha afectado la derrota ante el PSG y la importancia del Sevilla
"Todo el mundo estaba decepcionado y cuando analizamos la situación, tenemos que ser más inteligentes en alguna situaciones. Siempre hay que evitar distracciones, y trabajar como una una unidad y aprender. Nuestra idea de presionar al rival es clave para nosotros. Estar activos: podemos hacerlo mejor, cuando hay distracciones a la hora de presionar la pelota, no pueden hacer daño en la línea adelantada. Creo que habíamos estado mejor en los últimos partidos, lo entrenamos cada día y es un proceso. Es importante el partido ante el Sevilla".
La modificación del calendario la próxima temporada: se juntarán los dos parones en uno
"No sé si será bueno: no tengo una opinión formada. No sé si es bueno o malo, a lo mejor para la Federación es mejor tenerlos más días juntos. Pero no tengo opinión".
La convocatoria de Bernal para la sub'21
"Es una situación difícil: creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé que que quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación".
El cansancio del equipo y cómo gestionarlo después del parón
"Claro es normal, es parte del trabajo. Caundo eres un jugador de nivel juegas con tu selección y todos tenemos que manejarlo: no solo los clubes, también las federaciones... pero al final si eres un jugador de nivel vas a jugar muchos minutos y tenemos que manejarlo y lo que podamos hacer lo haremos".
Si Lamine estará para el clásico
"No lo sabemos aún. Con este tipo de lesión no lo sabemos: dos semanas, tres semanas, cuatro. Conocemos más las lesiones musculares, pero en esta es distinto. Queremos que se recupere e ir paso a paso para ver cómo evoluciona".
Cómo proteger a Lamine y cómo les puede ayudar el jugador
"He hablado con él esta mañana y es parte del trabajo: ¿cómo te puedo ayudar? Todo el mundo conoce su nivel pero es mi trabajo darle los minutos adecuados cuando vuelve. No solo se trata de lo que hace con el balón es también lo que ocurre sin balón. Y cuando no estás a tope a veces te centras en el balón pero para mí es uno de los mejores, más inteligentes robando el balón y cuando está al cien por cien lo puede estar. Tenemos que aprender de la situación y ver cuántos minutos puede jugar cuando esté recuperado".
El estado de Lamine y lo ocurrido con De la Fuente
"Cuando tenemos alguna duda sobre su estado, no juega. He hablado hoy y está mejor pero no está bien. La situación fue cujando volvió del último parón. Quiero dar apoyo a mi jugador, pero está hecho ya, algunas cosas han pasado pero para mí es un tema cerrado. Non quiero centrarme en lo negativo: no es fácil para De la Fuente, tampoco para mí, pero debo proteger a mi jugador. Para mí está acabado y tenemos que manejarlo".
Lo que espera del Sevilla
"Es un equipo muy intenso y con un estilo agresivo será un partido duro".
Llega Hansi Flick. En breve arranca la rueda de prensa.
