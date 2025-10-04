La rueda de prensa de Flick, en directo

Cómo proteger a Lamine y cómo les puede ayudar el jugador

"He hablado con él esta mañana y es parte del trabajo: ¿cómo te puedo ayudar? Todo el mundo conoce su nivel pero es mi trabajo darle los minutos adecuados cuando vuelve. No solo se trata de lo que hace con el balón es también lo que ocurre sin balón. Y cuando no estás a tope a veces te centras en el balón pero para mí es uno de los mejores, más inteligentes robando el balón y cuando está al cien por cien lo puede estar. Tenemos que aprender de la situación y ver cuántos minutos puede jugar cuando esté recuperado".