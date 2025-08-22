La rueda de prensa de Flick, en directo

El FC Barcelona afronta la segunda jornada de LaLiga. Después de conseguir un cómodo triunfo ante el Mallorca por 0-3, los azulgranas visitarán este sábado el Ciutat de València, donde se enfrentarán al Levante a partir de las 21.30 horas. En la previa del partido, Hansi Flick comparece ante los medios de comunicación con las algunas salidas e incripciones todavía por resolverse.

Flick comparecerá a las 12.00 Media hora para que Hansi Flick comparezca ante los medios de comunicación. El entrenador alemán deberá afrontar varias preguntas sobre las inscripciones pendientes, las posibles salidas, las rotaciones en el once o el estado de forma de Robert Lewandowski.

Lewandowski apunta a la lista Superadas ya sus molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, todo apunta a que Robert Lewandowski recibirá el anla médica y entrará en la lista para enfrentrase al Levante. El polaco ha salido el primero en saltar al campo de entrenamiento, donde ha salido acompañado por el preparado físico Pepe Conde. ❔¿Llegará Lewandowski al partido ante el Levante?



🏃‍♂️🔛El polaco ha salido el primero en el entrenamiento hablando con Julio Tous, jefe de la preparación física



📸 Dani Barbeito (SPORT)

Bardghji abandona la Ciutat Esportiva El extremo sueco no ha saltado junto a sus compañeros al césped y, minutos más tarde, ha abandonado la Ciutat Esportiva. A la espera de cerrar su inscripción en los próximos días, se espera que Roony juegue hoy mismo con el Barça Atlètic ante Atlètic Lleida. 📸 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Roony Bardghji abandona la sesión de entrenamiento



⏬El extremo no ha saltado al terreno de juego junto a sus compañeros



👋Se espera que hoy esté en el partido amistoso del filial ante el Atlètic Lleida



🎥 @monfortcarlos

De Jong, al margen El centrocampista neerlandés se había perdido algunas de las sesiones de entrenamiento de la última semana a la espera de recibir una buena noticia en clave familiar. Pues bien, parece que ya se ha dado, puesto que ha pasado por el pasillo de collejas de sus compañeros. Luego, De Jong se ha entrenado al margen del grupo. Frenkie De Jong recibe el pasillo de collejas por parte de sus compañeros. / Dani Barbeito / SPORT

La última hora del entrenamiento Los jugadores del Barça han saltado al césped del campo Tito Vilanova a las 10.00 horas. Las dos grandes ausencias en el entrenamiento han sido Héctor Fort, a la espera de resolver su futuro, y Roony Bardghji, cuya inscripción tampoco se había llevado a cabo.