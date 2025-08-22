Suscripción

La rueda de prensa de Flick, en directo

El técnico del FC Barcelona comparece ante los medios ante de viajar a Valencia para disputar la segunda jornada de LaLiga ante el Levante

Hansi Flick, en rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Hansi Flick, en rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. / Valentí Enrich / SPORT

Pau Bartolí

Pau Bartolí

El FC Barcelona afronta la segunda jornada de LaLiga. Después de conseguir un cómodo triunfo ante el Mallorca por 0-3, los azulgranas visitarán este sábado el Ciutat de València, donde se enfrentarán al Levante a partir de las 21.30 horas. En la previa del partido, Hansi Flick comparece ante los medios de comunicación con las algunas salidas e incripciones todavía por resolverse.

