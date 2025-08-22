En Directo
FC BARCELONA
La rueda de prensa de Flick, en directo
El técnico del FC Barcelona comparece ante los medios ante de viajar a Valencia para disputar la segunda jornada de LaLiga ante el Levante
El FC Barcelona afronta la segunda jornada de LaLiga. Después de conseguir un cómodo triunfo ante el Mallorca por 0-3, los azulgranas visitarán este sábado el Ciutat de València, donde se enfrentarán al Levante a partir de las 21.30 horas. En la previa del partido, Hansi Flick comparece ante los medios de comunicación con las algunas salidas e incripciones todavía por resolverse.
Flick comparecerá a las 12.00
Media hora para que Hansi Flick comparezca ante los medios de comunicación. El entrenador alemán deberá afrontar varias preguntas sobre las inscripciones pendientes, las posibles salidas, las rotaciones en el once o el estado de forma de Robert Lewandowski.
Lewandowski apunta a la lista
Superadas ya sus molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, todo apunta a que Robert Lewandowski recibirá el anla médica y entrará en la lista para enfrentrase al Levante. El polaco ha salido el primero en saltar al campo de entrenamiento, donde ha salido acompañado por el preparado físico Pepe Conde.
Bardghji abandona la Ciutat Esportiva
El extremo sueco no ha saltado junto a sus compañeros al césped y, minutos más tarde, ha abandonado la Ciutat Esportiva. A la espera de cerrar su inscripción en los próximos días, se espera que Roony juegue hoy mismo con el Barça Atlètic ante Atlètic Lleida.
De Jong, al margen
El centrocampista neerlandés se había perdido algunas de las sesiones de entrenamiento de la última semana a la espera de recibir una buena noticia en clave familiar. Pues bien, parece que ya se ha dado, puesto que ha pasado por el pasillo de collejas de sus compañeros. Luego, De Jong se ha entrenado al margen del grupo.
La última hora del entrenamiento
Los jugadores del Barça han saltado al césped del campo Tito Vilanova a las 10.00 horas. Las dos grandes ausencias en el entrenamiento han sido Héctor Fort, a la espera de resolver su futuro, y Roony Bardghji, cuya inscripción tampoco se había llevado a cabo.
¡Buenos días a todos y a todas! Bienvenidos al directo donde seguiremos en directo la rueda de prensa del técnico del FC Barcelona, Hansi Flick. Está previsto que el entrenador alemán atienda a los medios a partir de las 12.00 horas.
