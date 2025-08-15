La rueda de prensa de Flick, en directo

Vuelve la rutina a Can Barça. Tras realizar el último entrenamiento antes del estreno liguero de mañana contra el Mallorca en Son Moix (19:30 horas), Hansi Flick comparece por primera vez esta temporada en rueda de prensa. Se sentará ante los medios de comunicación con el lío de las inscripciones todavía por solucionar, así como algunas salidas por concretar en el mercado de fichajes.

¡Buenos días a todas y todos! En media hora arrancaremos con el minuto a minuto de la rueda de prensa de Hansi Flick, previa a la 1ª jornada de LaLiga frente al Mallorca.