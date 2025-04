En directo: la rueda de prensa de Hansi Flick en la previa del Leganés - FC Barcelona de LaLiga 2024/25

Sobre su renovación:

"Valoro mucho lo que tengo aquí: un staff fantástico, médicos, fisios y un equipo muy profesional. Todo el mundo tiene una mentalidad de mejorar. El ambiente es fantástico y para mí es como una familia. El entorno del club es increíble y eso nos va muy bien. Estoy muy feliz en Barcelona, una nueva experiencia para mí. Tengo mucha energía y tengo muchas ideas de lo que podemos hacer. No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de tres años y asegurar mi futuro, no soy un entrenador así. Me gusta trabajar para el mejor club del mundo y mi mentalidad es ir año a año. No sé cuanto tiempo hace falta, pero quiero acabar mi trabajo aquí con una nota positiva. Ahora estamos bien, centrados, de momento me centro en esta temporada. Así es como quiero trabajar".