La rueda de prensa de Flick previa al Barça-Athletic, en directo

El FC Barcelona regresa a la competición con el partido contra el Athletic Club que servirá para 'inaugurar' el nuevo Spotify Camp Nou después de unos dos años y medio de remodelación. Hansi Flick comparece este viernes a las 13 horas en la previa del partido para analizar la actualidad blaugrana y repasar algunos de los nombres propios del equipo. Sigue la comparecencia en directo en SPORT.
Final
Rueda de prensa corta, pero ha quedado claro que Joan Garcia será titular, que Raphinha volverá a jugar algunos minutos, mientras que Rashford lo tiene complicado por fiebre. Pedri, por su parte, aún deberá esperar para su regreso.
¡Buenas tardes!
Saque de honor en el nuevo estadio
"No sé, esta pregunta... no tengo ni idea. Quizá Gabriel (el jefe de prensa) lo sabrá, os lo dirá después. Aún no se ha decidido".
Baja de De Jong
"Sabemos como lo queremos sustituir, mañana lo veréis, Frenkie es como Pedri, jugadores muy buenos para el equipo y nos dan confianza con la pelota. Lo gestionaremos bien"
Messi
"¿Por qué no entrenar a Messi? Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Siempre me gustó verle jugar. Es increíble lo que hace. Sería bueno con cualquier equipo. Su contrato acaba en 2028 y el mío el 2027, por tanto no sería posible".
Joan Garcia
"¿Tú que piensas? ¿Sí? Evidentemente tienes razón, será titular.
Pedri
"No sé exactamente cuando volverá. Vamos paso a paso. No lo queremos presionar, no sería bueno hacerlo. Evoluciona bien. Estamos contentos, volverá antes, no sé si contra el Chelsea o el siguiente el partido".
Presión al Madrid
"Hay que ir partido a partido. Queda mucho para el final de mayo, no tenemos dudas de cómo queremos jugar y conseguir nuestros objetivos. Sabemos que el Madrid es un gran rival, también hay el Villarreal, Atlético... son fantásticos. Nos tenemos que mirar a nosotros y dar lo mejor en los partidos. Por esto nos apoya nuestra afición"
Spotify Camp Nou
"Preferimos jugar en el Camp Nou, cuando hicimos el entrenamiento y salimos por la escalera, sentí una sensación increíble. Es un estadio de fútbol y nos gusta mucho. Nos puede dar un empujón durante el partido, en Montjuïc también lo hicieron. Estoy feliz de tener una buena conexión con la afición".
De la Fuente
"Ahora estamos centrados en las próximas cuatro semanas que tenemos 9 partidos, podemos sumar y perder muchos puntos, no quiero pensar en otras cosas, en el ruido. Estoy muy contento de cómo entrenamos y estoy muy contento"
Conflicto con la RFEF
"Lamine es jugador nuestro, tenemos cuidado de él nosotros y la federación, ha sido una buena decisión quedarse, está gestionando bien su situación física"
