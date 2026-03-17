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La rueda de prensa de Cubarsí y Hansi Flick, en directo

El central y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Newcastle

Flick durante la rueda de prensa

Flick durante la rueda de prensa / ADAM VAUGHAN / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

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