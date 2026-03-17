La rueda de prensa de Cubarsí y Hansi Flick, en directo

Rotaciones con victoria para ambos equipos

Ambos equipos llegan con optimismo tras haber rotado con éxito y sumar los tres puntos en sus respectivos compromisos ligueros del fin de semana. El Barça se impuso con autoridad al Sevilla (5-2) en una jornada marcada por las elecciones, el prometedor debut liguero de Xavi Espart y el esperado regreso de Gavi.

El Newcastle, por su parte, volvió a exhibir su carácter competitivo con una brillante muestra de resistencia en Stamford Bridge, donde un solitario tanto de Gordon (0-1) le dio una valiosa victoria. Un triunfo que refuerza la confianza del conjunto de Eddie Howe en su lucha por los puestos europeos y de cara a su exigente visita al Spotify Camp Nou. La vuelta de Livramento al once titular fue otra de las noticias positivas para las 'urracas'.