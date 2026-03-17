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FC BARCELONA
La rueda de prensa de Cubarsí y Hansi Flick, en directo
El central y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Newcastle
Repaso de enfermerías
Barça: Christensen, De Jong, Koundé y Balde, sin cambios respecto a la ida.
Newcastle: Bruno Guimarães, Schär, Krafth y Miley.
En el duelo ante el Chelsea las 'urracas' sumaron dos ausencias que siguen siendo duda: Joe Willock, sustituido por molestias y pendiente de pruebas, y Tonali, que fue baja por enfermedad, aunque Howe confía en que el italiano llegue a tiempo.
Rotaciones con victoria para ambos equipos
Ambos equipos llegan con optimismo tras haber rotado con éxito y sumar los tres puntos en sus respectivos compromisos ligueros del fin de semana. El Barça se impuso con autoridad al Sevilla (5-2) en una jornada marcada por las elecciones, el prometedor debut liguero de Xavi Espart y el esperado regreso de Gavi.
El Newcastle, por su parte, volvió a exhibir su carácter competitivo con una brillante muestra de resistencia en Stamford Bridge, donde un solitario tanto de Gordon (0-1) le dio una valiosa victoria. Un triunfo que refuerza la confianza del conjunto de Eddie Howe en su lucha por los puestos europeos y de cara a su exigente visita al Spotify Camp Nou. La vuelta de Livramento al once titular fue otra de las noticias positivas para las 'urracas'.
El Barça resistió y logró mantener el empate en un Saint James' Park que apretó de principio a fin. Barnes adelantó a los locales en el 85', pero Dani Olmo provocó un penalti en el último suspiro que Lamine transformó con sangre fría, permitiendo a los azulgranas encarar el duelo de este miércoles con optimismo.
No se esperan demasiados cambios respecto a la ida, salvo la vuelta de Eric, ya recuperado, que apunta a recuperar su sitio en el lateral derecho en detrimento de Araujo, cuyo experimento en esa posición no dio el resultado esperado.
¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo directo! En una hora comparecerán Pau Cubarsí y Hansi Flick para analizar la previa del duelo frente al Newcastle, en el que el equipo buscará el pase a cuartos de la Champions tras el 1-1 de la ida.
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