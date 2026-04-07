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FC BARCELONA
Hansi Flick y Cancelo en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de Champions League
El portugués y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Atlético
El riesgo de los apercibidos
La enorme expectación que rodea el encuentro no oculta el riesgo por el elevado número de jugadores apercibidos en ambos equipos. Cualquiera de ellos, en caso de ver una tarjeta amarilla, se perdería el duelo de vuelta, pudiendo condicionar la eliminatoria. Estos son los futbolistas que llegan apercibidos:
FC Barcelona: Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó.
Atlético de Madrid: Le Normand, Lenglet, Pubill, Ruggeri, Marcos Llorente, Almada, Barrios y Giuliano Simeone.
Horario y fechas
El partido de ida de estos cuartos de final de la Champions se jugará mañana, miércoles 8 de abril, en el Spotify Camp Nou. La vuelta será el próximo martes 14 en el Riyhad Metropolitano, escenario donde los de Flick se impusieron en liga el pasado sábado (1-2).
Este martes se disputan los duelos Real Madrid - Bayern y Sporting CP - Arsenal, mientras que mañana será el turno del PSG–Liverpool. Todos los partidos comenzarán a las 21:00 horas.
Buenos días y bienvenidos al directo de la rueda de prensa previa al vibrante duelo de Champions entre Barça y Atlético. En menos de una hora comparecerán ante los medios el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, y el lateral portugués João Cancelo. Podréis seguir aquí, en SPORT, el minuto a minuto de sus declaraciones.
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