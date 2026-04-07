Hansi Flick y Cancelo en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de Champions League

El riesgo de los apercibidos

La enorme expectación que rodea el encuentro no oculta el riesgo por el elevado número de jugadores apercibidos en ambos equipos. Cualquiera de ellos, en caso de ver una tarjeta amarilla, se perdería el duelo de vuelta, pudiendo condicionar la eliminatoria. Estos son los futbolistas que llegan apercibidos:

FC Barcelona: Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó.

Atlético de Madrid: Le Normand, Lenglet, Pubill, Ruggeri, Marcos Llorente, Almada, Barrios y Giuliano Simeone.