La rueda de prensa de Balde y Hansi Flick, en directo
El lateral izquierdo y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Slavia Praga
Alejandro Balde y Hansi Flick, como representantes del FC Barcelona, comparecen esta tarde en la sala de prensa del Eden Arena, antes de enfrentarse al Slavia Praga mañana (21:00 horas) en la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League.
La mejoría de nivel
"Tenemos mucho potencial y tenemos que trabajar. En cada partido intentamos trabajar las cosas, todos tienen un gran potencial para alcanzar el mejor nivel posible".
Las opciones de llegar al top 8
"Esto es la Champions y siempre hay presión. El Slavia presiona muy bien, es lo que esperamos mañana. Su último partido lo jugaron en diciembre y han tenido mucho tiempo para preparalo. Queremos ganar los dos partidos".
Llega el turno ahora para Hansi Flick.
La ausencia de Lamine Yamal
"Lamine es un jugador de mucha calidad, es de los mejores jugadores del mundo. Siempre es bueno tenerlo, pero no podemos depender de ningún jugador. Quien lo haga en su posición lo hará perfecto. Siempre que marca, hacemos algún baile o celebración".
El arbitraje contra la Real Sociedad
"Son decisiones en las que no podemos hacer nada, situaciones del juego muy justas; pero son cosas externas. Hay que respetar sus decisiones, pero no hay que tomarlo como excusa".
El gol average
"No lo hemos hablado. Solo han pasado dos días desde el último partido. Queremos ganar bien y cuantos más goles, mejor".
La salida de Dro
"Cada jugador tiene su carrera y piensa diferente. Hay que respetar las decisiones. Le deseo lo mejor, estoy seguro de que le irá muy bien. Me llevaba muy bien con él, es un gran chico. Espero que todos respeten su decisión".
El objetivo en la Champions
"La afrontamos con muchas ganas. Es una competición en la que todos soñamos con jugar y ganar. Nuestra idea no es llegar a dónde lo hicimos el año pasado, es ganarla".
El fichaje de Cancelo
"Cancelo tiene mucha calidad y experiencia. Nos ayudará mucho a los jóvenes. Sobre la competencia, creo que es buena. Cuanta más haya, más nivel podremos dar, eso es bueno".
La banda izquierda
"En estos últimos años he tenido la banda más para mí. Somos profesionales y nos adaptamos a las circunstancias del equipo. Me da un poco igual, me siento cómodo con Rashford o Raphinha".
