Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estrada FernándezBrahimDroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroBarça - Dubai Basketball horarioReal Madrid - Mónaco horarioReal Madrid - Mónaco alineacionesHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin

En Directo

FC Barcelona

La rueda de prensa de Balde y Hansi Flick, en directo

El lateral izquierdo y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Slavia Praga

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Alejandro Balde y Hansi Flick, como representantes del FC Barcelona, comparecen esta tarde en la sala de prensa del Eden Arena, antes de enfrentarse al Slavia Praga mañana (21:00 horas) en la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL