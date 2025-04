Simeone: "El fracaso es no intentarlo, el que lo intenta no fracasa"

Toda la temporada del Atlético depende de Simeone y del partido de Copa del Rey frente al Barça (miércoles, 21.30) en el Metropolitano. El único título al que pueden aspirar, salvo el lejano Mundial de Clubes, que solo es atractivo en términos monetarios. El argentino compareció en la previa a una semifinal que es para él una final y que, por tanto, ha preparado de un modo especial, para evitar desenlaces como los que le han dejado sin Champions y Liga. Según los entrenamientos de la semana no se espera un plan conservador, como el que sí mantuvo Simeone en su intervención.

"Fracaso es una palabra amplia. El que no lo intenta, fracasa, el que lo intenta, no fracasa. La temporada está siendo muy buena, igual no lo escuchaste. El destino del partido a partido dictará si la temporada es muy buena, extraordinaria o regular", reivindicó en un momento donde está solo frente al mundo. Sin un margen de error que permita explicar una campaña a cero en la que no se ha quitado la espina histórica contra el Real Madrid en Champions y ha visto cómo el Barça revivía para dejarle otra vez como el tercero en liza.

La Copa, un torneo simbólico

Para bien o para mal, el Atlético es Simeone y sus circunstancias. Un entrenador que ha cambiado la historia del club, pero a cambio de generar una dependencia absoluta de lo que él sienta o sea capaz de conseguir. Es el cordón umbilical con la afición, a la que animó tras el varapalo del 'euroderbi', pero a la que tiene que darle argumentos que no sean simplemente un estímulo de saber el club al que pertenecen. Algo que tienen ya muy claro.

"Vamos a dividir las cosas. La gente hasta hoy se ha comportado increíblemente, con el estadio lleno, cantando todos los partidos. La fuerza del Metropolitano nos ayuda a tener grandes resultados, pero mañana no es una final, es una semifinal. Hay que enfrentarla como está. El partido de ida fue disputado, intenso. El rival tiene una valentía muy buena. Tendremos que llevar el encuentro a un lugar en el que podamos hacerles daño", ambicionó el argentino.

El mejor ejemplo es el partido de ida, donde después de ponerse con un 0-2 fue capaz de rebelarse a un 4-2 en los minutos finales para un 4-4 de éxtasis. Fue el Atlético genuino del tramo de los 14 triunfos consecutivos, el más importante en la historia 'colchonera'. A esto hay que sumarle la importancia moral de la Copa del Rey, que el Atlético puede hacer suya. Un torneo que tanto ha significado en su historia, como en la 2012/2013, cuando se la arrebató el título al Real Madrid en el Bernabéu. Algunas de esas imágenes están colgadas en las paredes del estadio que espera quitarse los males de esta temporada de ilusión recuperada y perdida.

Para Simeone, el curso es "bueno", pero es un discurso oficial que mantiene mientras tenga vida en la Copa. El 'Cholo' no quiso volver a la polémica del penalti de Julián Álvarez, una pregunta a la que respondió con un seco: "Barcelona", del que espera un protagonismo a través del balón. "Viviremos momentos diferentes. Ellos tendrán una posesión alta. Repetiremos los partidos que se fueron mostrando. No creo que haya muchos cambios ni en ellos ni en nosotros. Cada uno intentará llevarlo para donde puede rendir mejor", sentenció el técnico, fiel a su tensión previa antes de un duelo que, espera controlar desde el caos.

El delantero del Atlético Antoine Griezmann. / AFP7 vía Europa Press

Griezmann, un 'desaparecido' necesario

Después de quedar en la final de Champions, el Atlético ha sufrido un fallo multiorgánico, pero algunos de los síntomas que provocaron su caída al desierto en el que solo le queda la Copa -donde Musso fue confirmado como titular- se intuían desde hace tiempo. El más evidente, Griezmann, al que se ha empeñado en conservar como titular a pesar de estar lejos del jugador franquicia que en el pasado se ponía el mono de trabajo en todas las situaciones. Como hoy lo hace Lewandowski en el Barça, al que Simeone guarda reverencia: "Para los '9', un jugador para mirar y para aprender".

"Durante la temporada, cada persona tiene distintos momentos que atravesar. Cuando nos acostumbran a tanto talento, tanto gol y eso no aparece, aparece la necesidad de que vuelva. Espero y quiero que mañana aparezca", dijo sobre El Principito, uno de sus jugadores fetiche, cuyo futuro, tras superar a Messi como el extranjero con más partidos fuera de la Liga, puede estar, precisamente fuera de ella (MLS, como prioridad). Y no imaginaría mejor modo que con un título que sirva de colofón a su segunda etapa como rojiblanco.