Rubi le echa un cable al Barça en el 'caso Negreira'

Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', técnico del Almería, era hoy un hombre feliz tras ganar al Barça, un triunfo que los andaluces nunca habían logrado a lo largo de su historia. El de Vilassar de Mar, en declaraciones al 'Carrusel canalla' de la Cadena Ser, aseguró sentirse "muy orgulloso del club y de la afición". Durante la charla, entre otros temas, no dudó en echar un cable a la entidad blaugrana en el 'caso Negreira'.

Rubi, de hecho, recordó que formaba parte del cuerpo técnico del Tata Martino la temporada 2013-14, en la que "tuve la suerte de estar con una plantilla increíble y perdimos LaLiga en la última jornada contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou". Precisamente de aquella época se están investigando los pagos al entonces vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, y el técnico recuerda que "perdimos el título por un gol legal anulado a Messi", asegurando que "los árbitros lo hacen lo mejor que pueden al cien por cien y eso de que se gana o se pierde por los árbitros no existe".

El jefe del banquillo del Almería reconoce que a él no le llegaron informes arbitrales: "Yo no los conocía". Sin embargo, tiene claro que "de una manera o de otra, todos los equipos se intentan acercar al colectivo arbitral como sea. Unos ponen a un delegado que es amigo de... Otros ponen... No hagamos demagogia, todos intentan que tengan empatía para su club y el que diga que no... Todo el mundo se quiere acercar a los árbitros".

Sobre el título de LaLiga, sigue viendo al Barça favorito: "En condiciones normales, está muy preparado para sacarla adelante. Teniendo en cuenta que no van a jugar en Europa, va a ser difícil que se le escape".