Rubén Pardo, exjugador de la Real Sociedad: "¿El Barça? Oyarzabal podría jugar en cualquier equipo del mundo"

Rubén Pardo (Logroño, 1992) vuelve a disfrutar del fútbol. Tras vivir dos años complicados, el primero jugando muy poco en el Aris y el segundo sin equipo, el ex de la Real Sociedad quema sus últimos cartuchos en el fútbol profesional en el Krasava de Chipre, donde le dirige un tal Dmytro Chygrynskyi. Rubén atiende a SPORT para hablar de su carrera, del club de sus amores y de dos jugadores con los que compartió vestuario: Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal.

Pregunta: ¿Qué tal la nueva aventura por Chipre?

Respuesta: Muy bien, ya poco a poco asentándome. Llegué el 22 de julio y hemos estado tres o cuatro semanas de pretemporada en una montaña, en un hotel y demás. Hace una semana o un par de semanas ya bajamos a la ciudad, Limassol, y estos días ya estoy asentándome, conociendo un poco todo.

P: ¿Qué tal esas primeras sensaciones de volver a estar en una dinámica de equipo después de un año complicado?

R: Muy contento. Al final es lo que quería, volver a reengancharme a lo que es el día a día, a lo que es un equipo de fútbol. Tenía muchísima ilusión y la verdad que estoy muy contento de cómo se están dando estos días, de cómo me estoy sintiendo después de un año complicado que se pasa después de no jugar. Tenía esa ilusión de volver a reengancharme a un proyecto que me ilusionara y la verdad que se está dando todo muy bien.

P: De hecho ya venías en el Aris de estar en dinámica de equipo pero de no acabar de jugar tampoco por causas externas. Supongo que el hecho de luego tirarte un año más sin jugar todavía se hace más duro, ¿no?

R: Sí, al final, claro, todo jugador quiere eso, estar en dinámica de equipo, entrenar de lunes a viernes y el fin de semana competir. Han sido años complicados. Es verdad que acabé jugando en el Aris los últimos ocho partidos, pero fue un año complicado y luego el curso pasado no tuve ninguna oferta que me sedujese y al final decidí no jugar. Durante este año he estado trabajando mucho, con muchas ganas, mucha ilusión y con la mente puesta en que me llegase algo del tipo que me ha llegado. Y la verdad ya te digo que estoy con ganas, motivadísimo de jugar a fútbol, de hacer un buen año y a ver si se puede dar.

P: ¿Qué es lo que más se echa de menos cuando no juegas?

R: Lo que te digo al final es el día a día, el estar en dinámica de lunes a viernes, ir a los entrenamientos, el compartir muchos momentos con compañeros, los entrenamientos, el tiempo después del entrenamiento y luego el fin de semana competir. Al final yo llevo toda la vida jugando a fútbol y es mi motivación y es lo que después de un año complicado ahora otra vez me estoy reenganchando.

Rubén Pardo, exjugador de la Real Sociedad / EFE

P: ¿Se vive con estrés el ver que no te llega ninguna oferta que te seduzca?

R: Sí, es verdad que a principio de verano se acaba lo que es la temporada con Aris y empieza ahí el verano, empieza un nuevo mercado y al principio lo vives más tranquilo. Van pasando los días, no van llegando cosas que a ti te gustan y es complicado. Al final te entra de todo ese nerviosismo, esas ganas de que te llegue ya algo para poder decidir y es verdad que alguna oferta tenía pero no me seducían. Tengo 33 años, tengo una carrera hecha por detrás y miro que mi familia esté bien, en un sitio donde pueda estar a gusto y al final no se dio esa oportunidad y decidí no jugar.

P: Psicológicamente la familia te debe haber ayudado en estos meses.

R: Sí, muchísimo. Al final son momentos complicados donde tienes que ser fuerte mentalmente porque te vienen muchos momentos de cosas negativas, de pensamientos de que lo dejo, que ya no merece la pena seguir y al final entre familia y preparadores físicos con los que he estado estoy eternamente agradecido de cómo se han portado, de lo que me han empujado para seguir entrenando. He decidido continuar, seguir metido en la dinámica y gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder venir aquí.

P: Al final vienes de una academia tan importante como la de la Real Sociedad pero supongo que no sé si te preparan psicológicamente para situaciones así.

R: Está claro. Al final, como siempre he dicho, lo que es la cantera de la Real es espectacular por cómo nos tratan desde el primer momento pero claro, no te preparan para esto. Es lo que viví por ejemplo el año pasado. Al final tú estás ahí en el día a día trabajando, creciendo como persona, como jugador. Para eso creo que es de lo mejorcito de Europa la cantera de la Real. Pero claro, al final después de una trayectoria como la que llevo yo, que llegue el momento que llegue el pensar ya que me queda poco, es complicado gestionarlo como a muchísimos jugadores le han pasado que poco a poco al final vas cumpliendo años, los equipos ya tienen ciertas dudas y entra también en lo que es el fútbol. Tienes que estar muy preparado mentalmente para cuando lleguen momentos así ser fuerte y afrontarlos de la manera que toca.

P: Bueno, no es la primera cuestión mental que has tenido que lidiar. También cuando apareciste con el primer equipo de la Real te llamaban el nuevo Xabi Alonso...

R: Sí. Era muy joven, debuté muy pronto en la Real y pronto se me puso esa etiqueta del nuevo Xabi Alonso. Y como bien he dicho en otras ocasiones, al final creo que me afectó. Pero bueno, debí ser yo mismo. Tuve momentos muy buenos y que tengo guardados en la Real y los tengo guardados en el corazón. Pero bueno, es verdad que no lo puedo negar que hubo momentos donde sí me afectó esa comparación. Porque al final Xabi Alonso es estrella mundial y no tenía nada que ver conmigo.

Xabi Alonso es estrella mundial y no tenía nada que ver conmigo

P: Ahí empieza un poco tu explosión como jugador, sobre todo después del campeonato de Europa Sub-19. ¿Cómo recuerdas esos primeros meses como profesional con apenas 19 años?

R: Pues bueno, la verdad es que tengo un recuerdo impresionante. Acabar el Europeo y seguido a los pocos días me llama de la Real, del primer equipo que tenía que ir a Italia a hacer la pretemporada. Acababa de terminar y ni me lo pensé dos veces. Disfruté dos o tres días con familia y amigos en Rincón, en el pueblo, y seguido me fui para San Sebastián porque tenía que empezar la pretemporada con la Real. Me fui a Italia y la verdad fue un momento espectacular. Poco a poco ya entré en dinámica de primer equipo y ya me quedé con ellos. Es verdad que el primer año alterné primer equipo y segundo, pero ya hacía todo dinámica con ellos. Me metí en dinámica con todos los compañeros y lo tengo marcado también porque fueron momentos espectaculares.

P: ¿Algún gran recuerdo que digas de esos inicios en el primer equipo?

R: Bueno, sobre todo el día de mi debut contra el Real Madrid en Anoeta. Eso lo tengo marcadísimo. Y luego lo que te digo, el día a día, la forma que tienen de tratar al jugador de cantera cuando subes al primer equipo. Es verdad que conocía a muchos jugadores, pero yo subía a entrar al vestuario del primer equipo y no sabes cómo me acogieron. Eso lo tengo marcadísimo porque había estrellas de la Liga como podían ser Xabi Prieto, Agirretxe o Carlos Martínez. Y en el momento que pasé por la puerta del vestuario me acogieron como uno más y me sentía muy bien.

P: Bueno, lo que has comentado, compartiste vestuario con grandes jugadores, también con Griezmann me parece, ¿no?

R: Sí, claro, con Griezmann en juvenil. Cuando él vino jugó con nosotros muchos años, luego subió al Sanse y también coincidí con él en el primer equipo. Una relación espectacular, quedábamos mucho con su mujer, también nos conocíamos y teníamos un grupo muy bueno con ella. Este verano en Ibiza estuve con ellos y no sabes la ilusión que me hizo. Me alegro tanto de la carrera que ha tenido, de la estrella mundial que es, que nos veamos aunque sea a poco tiempo y estemos igual que antes.

P: Qué pena que en el Barça no explotara como esperábamos.

R: Fueron momentos complicados, yo creo que él tampoco estuvo muy cómodo, pero al final es el fútbol, tienes que adaptarte a los momentos y Antoine en Barcelona no tuvo muy buena suerte, por decirlo de alguna manera, pero bueno, todo el mundo sabe el potencial que tiene.

P: Otro con el que compartiste vestuario es Mikel Oyarzabal, que acaba de ganar el Mundial. ¿Cómo recuerdas a aquel jugador?

R: Bueno, pues al final con Mikel, como le he dicho más de una vez, hablo a diario con él, tengo una relación espectacular y recuerdo perfectamente cuando él subió al primer equipo, que iba a la residencia a por él, lo llevaba a entrenar, luego lo volvía a dejar y a partir de ahí formamos un vínculo muy bonito. Casi todos los veranos, cuando él está disponible, nos vamos de vacaciones con la familia y ya te digo, tengo un trato espectacular con él. Y como he dicho más de una vez, al final, un jugador de talla mundial, la suerte para la Real que esté en la Real, porque al final Mikel, como bien sabes, podría jugar en cualquier equipo por el nivel que tiene, pero él es de la Real y estoy muy feliz de que continúe muchos años ahí. La Real lo necesita y él está muy a gusto en su casa.

P: ¿Ha sonado alguna vez para firmar por el Barça ahora que busca un delantero? ¿Tú lo verías?

R: Sí, sí que ha sonado para el Barça y para muchos equipos. Es verdad, al final lo que te digo, Mikel tiene nivel para jugar en cualquier equipo del mundo. Ya has visto en la Real todas las temporadas que el nivel que está dando. Va a la selección y tiene un nivel muy, muy, muy bueno. Obviamente claro que para mí podría jugar en el Barça como en cualquier otro equipo.

P: En la Real fuiste de más a menos y acabaste saliendo. ¿Cómo fue ese momento de salir?

R: Sinceramente fueron momentos muy complicados en el sentido de que yo veía poco a poco que se estaba apagando un poco ya todo. Llevaba muchísimos años en San Sebastián, yo obviamente quería continuar porque al final la Real es mi casa, pero entre la Real y yo decidimos que el tiempo en la Real había acabado y ya está. Se habló tranquilamente y se decidió eso y listo, cada uno por su camino. Obviamente llevo a la Real en el corazón, le deseo lo mejor siempre.

P: Pasas de un equipo acostumbrado a ganar, a estar en la élite y a competir por meterse en Europa. Pasas por ejemplo a un club como el Leganés, que evidentemente son aspiraciones distintas. ¿El fútbol pasa a ser diferente en ese momento o cómo lo valoras?

R: Al final el Leganés era un club que justo acababa de bajar de Primera, tenía esa ambición de volver a la élite de España. Cuando llego hace un año muy bueno, es el primer año del Leganés que en el playoff nos gana el Rayo. Pero creo que se hicieron una cifra de puntos muy importante que otro año hubiésemos subido directamente. Los dos años siguientes fueron más complicados en el Leganés porque al final entras en la rueda de que no consigues el ascenso el primer año. El segundo cuesta empezar, luego le das la vuelta y no te da para entrar en el playoff y el tercero ya fue más complicado. Pero bueno, estoy contento de haber jugado más de 100 partidos con la camiseta del Leganés, me trataron muy bien allí.

Rubén Pardo, en su etapa en el Betis / EFE

P: Después de pasar por Leganés y Betis, arranca tu aventura europea por Francia, Grecia y ahora en Chipre. ¿Qué has aprendido de cada experiencia?

R: Al final cada experiencia es un mundo, como suelo decir. En Francia fueron pocos meses porque al principio se dio la pandemia, luego no se reanudó la Liga y luego ya salí cedido. Luego pasó lo que pasó con el club, muchísimos problemas, ha llegado a bajar hasta tercera o cuarta división. Luego salí a Aris, dos años con muchísima ilusión, una ciudad espectacular, un club histórico de Grecia con muchos compañeros españoles, hicimos un buen grupete y fueron años complicados, porque al final todo el mundo sabe que el fútbol griego es complicado. En el sentido familiar estuvimos muy bien, tanto con mi mujer como con mi hija, pero en lo deportivo fue complicado. Ahora estoy en Chipre con ilusión y a ver que tal será este año.

P: Ahora estás en Chipre bajo el mando de un viejo conocido del Barça como Chigrinsky. ¿Cómo es él como persona y sobre todo como entrenador?

R: Yo no lo conocía personalmente, pero me habían hablado muy bien de él, porque el año pasado estuve en Aris y justo me llamó a mediados de junio, presentándome el proyecto, que iba a ser entrenador del Krasava. Me estuvo contando un poco y me convenció. Yo le dije que sí, que me unía al proyecto y ahora llevo un mes trabajando con él. Un tío muy cercano, que tiene las cosas muy claras, que sabe a lo que quiere jugar el equipo. A ver si de la mano, tanto jugadores como club, podemos hacer un buen año para que él salga reforzado y beneficiado.

P: ¿Cuál sería su estilo de juego?

R: Lo que quiere es tener la bola, iniciar desde abajo. El equipo poco a poco está cogiendo esos conceptos. Ahora, de cara al 28 de agosto, que empezamos la liga, intentar captarlos lo antes posible para que ese día podamos ponerlos en marcha en el campo.

P: Aquí en Barcelona se le tiene un recuerdo de un tipo un poco peculiar. No sé si te ha llegado esa sensación.

R: No, ya te digo, de momento todo muy tranquilo, muy correcto. Está en modo entrenador, modo focus, enseñando lo que él sabe. Pero no tengo referencia de cómo se habla en Barcelona.

P: ¿Qué retos tienes ahora por delante en Chipre?

R: Ahora mismo, después del año que vengo sin jugar, intentar jugar los máximos minutos posibles, sentirme otra vez futbolista, disfrutar del fútbol y poco a poco afrontar los momentos de la temporada. Tengo mucha ilusión por jugar los máximos minutos posibles y ayudar al club en todo lo que pueda.

P: ¿Tu idea de momento es estar allí un tiempo o no pensar demasiado?

R: No, no pienso en un futuro. Firmar un año, ir poco a poco y ver qué tal me encuentro conforme vaya pasando la temporada y luego decidir si continúo o ya se verá.

P: Por último, ahora que tienes más experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de llegar a la élite y parece que se va a comer el mundo pero que no sabe dónde va a estar dentro de diez años?

R: Sobre todo muchísima humildad, pies en el suelo y trabajo, trabajo y trabajo. Si tú no trabajas, más pronto que tarde te pegarás la hostia. Trabajo y humildad. No puedes ir de gallo porque al final, como saques un poquito la cabeza, cualquiera te la corta.