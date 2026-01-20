Rubén Martínez: "Joan Garcia acabará siendo titular de la selección"

Rubén Martínez conoce muy bien a Joan Garcia porque trabajó con él durante su etapa como entrenador de porteros en la selección española. Lo hizo en la Sub'21, con Luis de la Fuente como seleccionador, y también en la Olímpica. Nunca le ha perdido la pista y está convencido de que, tarde o temprano, el meta blaugrana acabará siendo el número uno en la absoluta porque, de hecho, asegura que tiene potencial para ser "uno de los mejores porteros de la historia del Barça y del fútbol español". Tras acabar su etapa en el Southampton, el técnico atiende a SPORT para hablarnos del de Sallent.

Que Joan Garcia era un porterazo era evidente, pero el Barça obliga a ser muy fuerte mentalmente.

La verdad es que no me ha sorprendido. Ya me lo esperaba. Nosotros compartimos todo el periodo de los Juegos Olímpicos y fueron unos cuarenta días espectaculares, tanto a nivel profesional como humano. Ya se veía claramente que tenía condiciones para estar en un equipo grande.

El fútbol no es solo talento, ¿cómo se llega a ese nivel?

Ha sido una progresión muy natural. Le ves las condiciones y el talento, que ya lo tenía. En la selección lo sabíamos bien. Coincidió con la lesión de Pacheco en el Espanyol, le dieron la oportunidad y ahí demostró la valía que tiene.

Joan Garcia tuvo una actuación estelar ante el Racing Santander en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey / Dani BARBEITO / SPORT

En la Olímpica no jugó, pero sí lo hizo con De la Fuente en la Sub'21. ¿Por qué no ha tenido continuidad?

Eso es una pregunta para el seleccionador. Ahora mismo hay un grupo de porteros muy consolidado y supongo que se prioriza el tema grupal. A partir de ahí es el seleccionador quien toma las decisiones.

Se habla mucho de equilibrio en el vestuario, pero Joan Garcia no tiene nada de conflictivo. ¿No aceptaría no ser el titular?

Seguramente sí, pero es una decisión que solo puede tomar el seleccionador y tendrá sus motivos. Quedan algunos meses y no está descartado. Se valorará el momento de cada portero. No es una decisión fácil, porque Unai Simón lleva una trayectoria muy buena y al final ellos decidirán.

Si fueras el seleccionador, ¿lo llevarías al Mundial?

Tendría que verme en esa situación. Es normal que cuando formas un equipo intentes llevar a los mejores. Tanto el seleccionador como su staff valorarán los pros y los contras. No es una decisión sencilla.

¿Qué es lo mejor que tiene Joan?

Destacaría sobre todo su sobriedad. Es un portero valiente, muy seguro en todas las acciones. Domina muchas facetas del juego, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y algo muy importante: los pocos errores que ha podido cometer no le afectan. Mantiene una concentración espectacular, algo clave para un portero.

Condiciones imprescindibles para jugar en el Barça.

Es un portero hecho a medida para el juego del Barça. Ha mejorado muchísimo el juego con los pies. En el Espanyol tenía menos trabajo y aquí había alguna duda en ese aspecto ofensivo, pero ha demostrado ser un portero muy completo y que juega muy bien con los pies.

No falla un pase.

La sobriedad y la seguridad que transmite en cada acción es enorme. Eso se ve claramente en partidos exigentes. Contra el Racing, por ejemplo, en la única jugada que no fue fuera de juego, va y la salva. La Copa del Rey es una competición muy complicada, lo vimos también con el Albacete, y él hizo un gran partido.

¿Ese tipo de acciones son fruto del talento o del trabajo diario?

Lo primero es tener el talento, eso está claro. Y a partir de ahí, el entrenamiento diario te hace mejorar. Seguramente el trabajo específico que se hace con José Ramón de la Fuente, un entrenador de porteros de alto nivel, le ayuda a perfeccionar todo tipo de reacciones. Si sumas trabajo al talento que tiene, el crecimiento es inevitable.

Tiene 24 años, ¿hasta dónde puede llegar?

Tarde o temprano va a ser titular en la selección española y, en pocos años, puede convertirse en uno de los mejores porteros de la historia del Barça si mantiene esta progresión. Es joven y a los porteros les quedan muchos años por delante. Puede hacer historia en el fútbol español.

Pudo marcharse a la Premier y eligió al Barça. Es fácil pensar ahora que acertó, pero había cierto riesgo.

Acertó totalmente, pero también tenemos el ejemplo de David Raya, que se adaptó a la Premier y está rindiendo a un nivel muy alto. Si tienes talento, da igual la liga en la que estés. Por sus características, vamos a disfrutar mucho de Joan.

Tener a Ter Stegen y Szczesny al lado, ¿es una presión extra o algo positivo?

Le viene muy bien tener dos porteros de ese nivel. Eso te obliga a estar concentrado en cada entrenamiento y a dar el cien por cien. Seguro que aprenderá muchísimo de estos dos grandes porteros.