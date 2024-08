Rubén Baraja: "Mamardashvili está listo para jugar mañana"

Rubén Baraja, entrenador del Valencia, habló en rueda de prensa para preparar el partido de este sábado, en el que el conjunto 'che' recibirá en Mestalla al FC Barcelona a las 21:30 horas. Será una primera prueba de fuego para estrenar la competición, con un equipo que tiene el objetivo de alcanzar Europa la próxima temporada. El Valencia, que tiene toda la plantilla inscrita, está pendiente de alguna salida de última hora, como la de Almeida, Javi Guerra o la del portero georgiano, Giorgi Mamardashvili. Sin embargo, sorprendió el tema 'porteros', ya que el portero titular de la pasada campaña, Mamardashvili, tiene un acuerdo con el Liverpool, pero Baraja ha confirmado que mañana podría jugar ante el Barça.

Cuenta con su estrella 'in extremis'

"Giorgi Mamardashvili tiene contrato con el Valencia y mientras no haya una situación diferente no voy a valorarla. Está pensando en el partido y contamos con él. La realidad es que a día de hoy es jugador del Valencia. No puedo saber si se va a quedar, el mercado está abierto y el tema 'Giorgi' no sabría decirte, todo son hipótesis. Cuando suceda, pues lo comentaré", confirmó Baraja.

Pese a que podría salir, Baraja cuenta con todos los que tengan contrato. "Javi estaba a punto de viajar a Madrid, ya que había un acuerdo entre clubes. En el caso de Giorgi, es lo mismo. Es un jugador más y contamos con los dos", afirmó.

El 'culebrón' Mamardashvili sigue más en el aire que nunca, pero mañana estará ante el Barça. Todo parecía apuntar a que el Valencia haría 'caja' con su guardameta, pero, a mediados de agosto, el georgiano sigue entrenándose con el conjunto 'che'. El Liverpool preparó una oferta por el georgiano y buscó convencer al Valencia, que no dejará escapar fácilmente a su guardameta. El club 'che' retuvo a Mamardashvili antes de que arrancara la Eurocopa. En Valencia confiaban que en la competición continental el georgiano disparase su valor de mercado, y vaya si lo hizo... se tasa en 40 millones y no bajarán de ese valor.

Con Dimitrievski a la espera, que se incorporó al Valencia este mercado, tiene una cláusula para salir en caso de que Mamardashvili no abandonara el club este verano. El objetivo del Valencia era que fuese el guardameta titular, ya que la idea era vender al georgiano. Pero, con la salida de Mamardashvili estancada, en su contrato tiene una cláusula por si la marcha del guardameta no termina de efectuarse. De esta manera, el ex del Rayo podría abandonar el Valencia por tan solo 3 millones. Según informan desde Valencia, el Rayo Vallecano sondea su situación. Si Mamardashvili se queda en Valencia, el conjunto madrileño volvería a la carga a por su anterior guardameta.

Baraja: "Lo que he visto de Flick, me ha gustado"

"En el caso de Flick, hemos visto que es un equipo muy atrevido, vertical y va a buscar con mucha velocidad la portería rival. Si no estamos ajustados mañana, nos podrán meter muchos pases de gol y hacer daño. Con este entrenador, buscan ser más verticales, con menos posesión. Cuando tienes calidad te lo puedes permitir. Lo que he visto me ha gustado y me parece interesante", elogió Baraja.

También no estuvo exento de polémicas, y contestó a una pregunta sobre las inscripciones del Barça, que se presentará en Mestalla con 22-23 jugadores, sin poder inscribir a todos. "Me gustaría que empezara la Liga cuando el mercado estuviera cerrado. No lo manejamos nosotros. Esto lo complica todo porque hay jugadores que pueden salir o llegar. Tenemos que adaptarnos a esto. La Liga en este sentido es rigurosa. En nuestro caso, todos están inscritos y pueden participar. Es extraño", dejó entrever Baraja.

El Valencia, por su parte, contará con toda la plantilla. La temporada pasada, cuando estaba Xavi, Valencia y Barça empataron a uno en Mestalla.