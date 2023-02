Rubén Alcaraz: "Tengo el carné de sufridor del fútbol"

El centrocampista del Cádiz, formado en las categorías inferiores del Barça, ha perdido los cinco partidos que ha disputado contra el equipo culé, pero afronta el duelo ante el líder de la Liga con ambición: “Si somos valientes, tendremos opciones de puntuar” “Es increíble el ritmo que imprime el Barça del primer al último minuto”, destaca el futbolista catalán en una entrevista a SPORT

El Cádiz encadena dos temporadas consecutivas sin perder en el Spotify Camp Nou, pero uno de sus futbolistas no conoce la sensación de puntuar ante el FC Barcelona. Rubén Alcaraz (Barcelona, 1991) ha perdido los cinco partidos que ha disputado ante el conjunto blaugrana. El centrocampista catalán, formado en las categorías inferiores culés, no se rinde y afronta el compromiso del domingo con máximo optimismo. Sabe mejor que nadie, porque tiene "el carné de sufridor", que alcanzar el éxito en el fútbol no es tarea sencilla. Ha llegado a la élite gracias a su ambición y no tiene intención de despojarse de ella en ningún momento. Y menos en el 'templo' del líder de la Liga. "Al Barça también se le puede hacer daño con balón, como a todos los equipos. Debemos ser valientes. ¿Por qué no podemos puntuar?", reflexiona en una entrevista a SPORT.

Llegáis al Camp Nou con un balance de dos victorias en los últimos tres partidos. ¿Es un buen momento para visitar al Barça?

Sí. Venimos en buena dinámica y estamos en línea ascendente. Afrontamos el partido con ilusión, con todas las ganas del mundo. Nunca es buen momento para visitar el Camp Nou porque es muy difícil puntuar allí, pero la realidad es que como equipo estamos en un buen momento.

A domicilio, sin embargo, os está costando esta temporada: solo dos triunfos y dos empates en 10 compromisos.

Es muy difícil puntuar fuera de casa. Nuestro estadio es un fortín, en casa sumamos la mayor parte de los puntos. Tenemos la asignatura pendiente de los resultados a domicilio. Sabemos que tenemos que mejorar cuanto antes en este sentido.

¿Cómo puede influir el desgaste del Barça contra el Manchester United?

No lo sabemos. Los jugadores del Barça están preparados y acostumbrados a jugar cada tres días. Llevan muchos años haciéndolo y tienen una plantilla muy amplia. Ojalá les afecte el partido de Europa League del jueves, pero nosotros afrontaremos el encuentro como si no hubieran jugado entre semana. Esperamos su mejor versión.

El resultado de la primera vuelta fue muy abultado (0-4), pero el Barça no marcó el primer gol hasta el minuto 55. ¿Cómo se puede aguantar 90 minutos contra el conjunto culé?

Es difícil. El Barcelona juega muy bien a fútbol y te somete mucho defensivamente. Creo que hicimos un buen partido hasta el minuto 55, pero con el primer gol nos venimos abajo. Ahora, sin embargo, nosotros estamos mucho mejor. Debemos ser más más constantes para llegar al minuto 90 con opciones de empatar el compromiso o, incluso, ganarlo.

Vamos a dos precedentes mucho más positivos para el Cádiz. La temporada pasada tú te perdiste el duelo por sanción, pero ganasteis en el Camp Nou. Y, el año anterior a tu llegada, el equipo ‘rascó’ un empate. ¿Habéis recordado ambos partidos durante la semana?

Sí. Este tipo de cosas siempre se recuerdan. Es algo que ayuda a fortalecer el grupo individual y colectivamente. Creo que es muy positivo que el Cádiz lleve dos años sin perder en el Camp Nou. Es posible que este año pase también. ¿Por qué no? Con la misma valentía, las mismas ganas y la misma ilusión de hacer cosas grandes, creo que lo podemos lograr.

Rubén Alcaraz, jugador del Cádiz, marcó su primer gol de la temporada 2022/23 contra el Valencia | EFE

La lucha por la permanencia está al rojo vivo. ¿Cuál será la clave para evitar el descenso?

Ir partido a partido. La clave del éxito es luchar por puntuar en cada partido y estar en una buena línea. Todos los equipos pasamos por fases menos buenas y esas son precisamente las que tenemos que solventar tan rápido como sea posible. Estamos en una buena dinámica y queremos mantenerla.

Siempre se dice que las Ligas se ganan o se pierden en los estadios más fáciles. Pensémoslo al revés. ¿La salvación puede pasar por sumar puntos en los campos complicados? ¿O le dais más importancia a los duelos directos, a los encuentros contra equipos en una situación parecida a la vuestra?

Bueno, al final la salvación pasa por conseguir los puntos necesarios: 40 (ríe). Todos los puntos valen igual se consigan donde se consigan. Cuando afrontas un duelo con otro equipo que está abajo es un poco más especial, pero los puntos en los estadios grandes e importantes también son muy bienvenidos.

Aunque llevas cinco años consolidado en Primera, con la excepción de media temporada 2021/22 en Segunda con el Valladolid, tu camino hacia la élite no fue fácil. ¿A qué te agarraste en este proceso?

Es una historia un poco larga de explicar, pero estoy aquí gracias a mi trabajo y a creer en todo momento que podía llegar a la élite y cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Se dieron todos los factores para llegar a élite y, a partir de ahí, he trabajado para mantenerme. Una vez llegas es muy importante trabajar diariamente para tener la cabeza equilibrada en todos los aspectos, personal y profesionalmente. Ese es el éxito por el que uno lucha. Por suerte, a mí me llego y lo he aprovechado.

¿Crees que cada vez los jóvenes tienen más prisa para triunfar?

Sí, sí. Hoy en día, el fútbol está acelerando los procesos. Pasa en todos los equipos y, sobre todo, en España. Creo que deberíamos tener un poco más de paciencia todos: los jugadores, sus familias y la prensa. Un jugador puede madurar con 18 años o hacerlo con 26 o 28. No hay nada fijado. Tendríamos que tener más paciencia con los chavales jóvenes. Y ellos mismos también.

¿Cómo se gestiona mentalmente el hecho de convivir con el infierno del descenso constantemente? ¿Cómo se puede dominar la presión que esto supone?

Yo tengo el carné de sufridor del fútbol (ríe). Al final, es ley de vida profesional. Yo he sido un jugador que he vivido más abajo que en una zona tranquila de la tabla. Hay que llevarlo con la mayor normalidad y tranquilidad posible, queriendo sacar esto adelante. Con tranquilidad y ganas de tener éxito. El querer puede con todo. El trabajo es necesario. La cabeza, también.

Rubén Alcaraz firmó el 1-1 en el Valencia-Valladolid con un descomunal lanzamiento de falta que complica la continuidad de Marcelino | LALIGA

Te perdiste los cuatro primeros partidos de la temporada por una lesión de rodilla. ¿Cómo afecta un contratiempo como este a un futbolista en un momento tan importante para ganarse el sitio en el once inicial y adquirir un buen tono físico?

Fue difícil. Yo nunca había tenido una lesión de larga duración y, tras la que sufrí en un amistoso de la selección catalana, el verano fue difícil. El mundo del fútbol profesional es así. Me tocó a mí y lo afronté con positividad. El trabajo diario no fue solo físico: también mental y de alimentación. Controlar todo esto es lo que te permite estar disponible antes. Me perdí la pretemporada y bastantes entrenos con el grupo, pero los profesionales del Cádiz lo dieron todo para que recuperara mi mejor forma rápidamente.

Los futbolistas cada vez tenéis que controlar más los pequeños detalles...

Ha habido un cambio, sí. El fútbol evoluciona como lo hace la vida. Cada día hay que dar un pasito más y esto nos afecta. No basta con entrenar una hora y media: también hay que ir al gimnasio, cuidar la alimentación, descansar bien... En el fútbol intervienen muchos factores que te permiten ser mejor que el resto. Si el fútbol está tan igualado es, gran medida, por esta cuestión.

¿Qué recuerdo tienes de tu etapa en la Masia?

Uf, esos años fueron muy bonitos. Allí aprendí muchos valores, la educación fue increíble en el día a día. Me llevé a grandes compañeros: conservo, sobre todo, a Cristian Tello, Marc Bartra, Carles Planas, Martín Montoya... Los de la generación del 1991 hicimos un gran grupo. Cada uno tomamos una dirección diferente, pero nos vamos viendo e intercambiando mensajes mediante las redes sociales. Recuerdo esos años con cara de felicidad.

¿Cómo ves al Barça de Xavi? ¿Qué virtud destacarías del conjunto azulgrana?

El nivel individual de los jugadores es brutal. Hay futbolistas que están en su mejor versión y eso lo está notando el equipo colectivamente. Me quedo con el ritmo que imprimen del minuto 1 al 90. Es increíble. Dominan las dos facetas, la del toque de la que todo el mundo habla y la de las transiciones verticales. Deberemos tener cuidado y cometer pocos errores para conseguir un buen resultado. Al Barça también se le puede hacer daño con balón, como a todos los equipos. Debemos ser valientes. ¿Por qué no podemos puntuar?.

Se perderá el partido por lesión, pero ¿qué te parece Pedri? ¿Y Gavi?

Me parecen brutales. Gavi es un 'box-to-box' como se dice hoy en día. Es un chaval joven con mucho carácter. No hace falta descubrirlo, está progresando partido a partido. Ya es un grandísimo futbolista, pero aún lo será más. Por su parte, Pedri es diferencial. Marca diferencias. Yo he apostado con unos amigos que tarde o temprano ganará el Balón de Oro. Lo pienso de verdad. El fútbol que tiene no es normal.

A nivel personal te has enfrentado cinco veces al Barça y has perdido en las cinco ocasiones. ¿Eres optimista con la posibilidad de romper la racha este fin de semana?

Sí (ríe). Ya se lo he dicho de cachondeo a mi familia. No puede ser que ningún año puntúe contra el Barça. A ver si el domingo se dan todos los condicionantes para que pueda ser así.