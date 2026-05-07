Rúa del FC Barcelona si se proclama campeón de Liga contra el Real Madrid: día, hora y recorrido

Por primera vez en la historia, un clásico de Liga puede acabar con uno de los dos mejores equipos del fútbol español como campeón de la competición doméstica. El FC Barcelona recibe este domingo 10 de mayo al Real Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) con el objetivo de ganar o empatar contra su eterno rival para cantar el alirón y revalidar el trono estatal.

Aunque tanto Hansi Flick como los futbolistas han dejado muy claro públicamente que la Liga aún no está ganada, es evidente que solo una hecatombe increíble evitaría que el Barça levantara el título de la regularidad esta temporada. Es por ello, y por una cuestión organizativa, que el club y l'Ajuntament de Barcelona se han puesto manos a la obra en los últimos días para definir la estructura de la rúa de celebración del campeonato.

Tal como ha avanzado el 'Què t'hi jugues' de la 'Cadena SER, la intención de la entidad culé y el consistorio en caso de que el Barça gane la Liga contra el Madrid es que la rúa se celebre el día siguiente, el lunes 11 de mayo. Siempre en este supuesto, el festejo empezará a las 17.00 horas en el Spotify Camp Nou.

La comitiva saldrá del estadio y realizará el siguiente recorrido: Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Provença, Casanovas, Londres, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts y Spotify Camp Nou. Aunque se ha tanteado la posibilidad, no habrá final de fiesta en el Estadi como en otras ocasiones.

Todo preparado para que el Barça se proclame campeón de la Liga por segunda vez consecutiva. Si el Real Madrid se lleva el clásico y, por consiguiente, aplaza el alirón, los culés no deberán esperar mucho tiempo para volver a intentar rematar el trabajo: el miércoles 13 de mayo visitan al Alavés (21.30 horas).