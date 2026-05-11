Rúa del Barça, hoy en directo: recorrido, horario y dónde ver la celebración de Liga 25-26 por las calles de Barcelona

¡Hola a todos! El FC Barcelona vuelve a ser campeón de Liga tras derrotar al Real Madrid en el duelo directo del clásico disputado en el Spotify Camp Nou y este lunes lo celebra con sus conciudadanos y aficionados por las calles de la ciudad. Desde SPORT os vamos a contar todos los detalles y anécdotas de la fiesta que por segundo año consecutivo llevará a Hansi Flick y sus jugadores a compartir con la 'Gent blaugrana' los títulos de LaLiga y la Supercopa de España.