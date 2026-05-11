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Rúa del Barça 2026: a qué hora empieza, calles cortadas y recorrido de la celebración del título de LaLiga
Consulta todos los detalles sobre la celebración del Barça por las calles de Barcelona después de proclamarse campeón de LaLiga 2025/26
El FC Barcelona sigue de celebración después de confirmarse como campeón de LaLiga 2025-26. La victoria frente al Real Madrid (2-1) elevó a 14 puntos la diferencia entre azulgranas y blancos, lo que permitió a los primeros levantar el título doméstico a falta de tres jornadas para el final de la competición.
Esta nueva conquista permite al Barça proclamarse campeón de LaLiga por segunda temporada consecutiva, elevando a 29 el número de títulos domésticos que figuran en sus vitrinas. Los de Hansi Flick se acercan inevitablemente al Real Madrid, que todavía hace valer sus 36 títulos para mantenerse en lo más alto del palmarés pero que ha cedido mucho terreno respecto a su gran rival en el siglo XXI.
Después de toda la fiesta que se desató en la noche del domingo tanto en el Spotify Camp Nou como en diversos puntos de Barcelona, tanto a futbolistas como a aficionados les espera hoy uno de los momentos más esperados de la celebración. Este lunes 11 de mayo, los azulgranas recorrerán las calles de la Ciudad Condal en la tradicional rúa para celebrar los éxitos de la presente temporada.
Más allá de la consecución de LaLiga, el Barça también se ha erigido como campeón de la Supercopa de España. Todos estos éxitos serán celebrados hoy en una rúa que teñirá las calles de Barcelona de 'blaugrana' y en la que se espera una participación multitudinaria.
¿Cuándo es la rúa del Barça?
La rúa de campeones del FC Barcelona empezará a las 17:00 horas (CET) y partirá desde el acceso 13 del Spotify Camp Nou. Los autobuses recorrerá las calles de Barcelona pasando por tres puntos de animación, situados en la calle Berlín con Josep Tarradellas, en Balmes con Gran Vía y en Consell de Cent con Passeig de Gràcia.
¿Cuál es el recorrido de la rúa y que calles estarán cortadas hoy en Barcelona?
La rúa de campeones del FC Barcelona tendrá inicio y final en el Spotify Camp Nou y recorrerá algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Estas son las calles por las que pasará el autobús azulgrana y, por lo tanto, quedarán cortadas al tráfico:
- Spotify Camp Nou
- Carrer d’Arístides Maillol
- Travessera de les Corts
- Carrer de Numància
- Carrer de Berlín
- Carrer de Balmes
- Carrer de Pelai
- Plaça de Catalunya
- Passeig de Gràcia
- Carrer de Provença
- Carrer de Casanova
- Carrer de París
- Avinguda de Sarrià
- Travessera de les Corts
- Carrer d’Arístides Maillol
- Spotify Camp Nou
La rúa del Barça también tendrá incidencia en el transporte público, modificando el servicio de más de trenta líneas de autobuses de TMB y las rutas de los autobuses turísticos. Las líneas que quedarán afectadas son las siguientes: D20, D40, D50, H8, H10, H12, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, X1, X3, 6, 7, 19, 22, 45, 52, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157, 175.
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