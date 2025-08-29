Roura: "Si yo fuera Flick, Fermín no se va ni de broma"

Jordi Roura no se ha apuntado al 'carro' de Fermín con sus grandes actuaciones en el primer equipo. Cuando era el máximo responsable de la cantera del Barça se le fichó del Betis y durante toda su etapa en el fútbol formativo fue su gran avalador cuando el físico no le acompañaba y le costaba rendir de manera satisfactoria en el corto plazo.

Fermín se quedó en el banquillo en el último partido ante el Levante / Valentí Enrich

En una charla en Jijantes con Gerard Romero y el analista Álex Delmás, Jordi Roura ha hecho una defensa muy bien argumentada de la continuidad del mediapunta andaluz en el Barça:"En el fútbol las circunstancias son las que mandan aunque yo desde un punto de vista personal y futbolístico creo que Fermín no debe de salir del club."

Fermín López celebra un gol con el FC Barcelona / EFE

Roura, que llegó a ser el entrenador accidental del primer equipo, se ha puesto en la piel del actual 'míster' barcelonista: "Si yo fuera Flick Fermín no se va ni de broma. Lo agarraría y no lo dejaría ir de ninguna manera. No hay jugadores como Fermín en el mercado. Es muy difícil encontrar jugadores con su técnica, capacidad goleadora. Y además es un jugador que aporta un gran espíritu de lucha".

Roura entiende que el caso Fermín solo tiene una explicación económica: "En el aspecto deportivo creo que no hay debate, Fermín es un jugador indiscutible. Para mí es el titular en la mediapunta. Olmo es un gran jugador pero ha tenido lesiones"

Jordi Roura, exentrenador del Barça, explicó una anécdota curiosa con Messi / SPORT.es

Roura no argumenta su postura des de un punto de vista romántico: "Si quiero que se quede Fermín no es porque sea de La Masia porque en el fútbol profesional lo que manda es el rendimiento y Fermín ha demostrado que ha dado un gran rendimiento. Los de casa si no dan rendimiento no juegan y acaban fuera. La gente quiere ganar y por ello los de La Masia deben rendir y así lo están haciendo estos últimos años".

Fermín López en su renovación con Joan Laporta. / FCB

El que fuera director de la cantera blaugrana ha querido poner en valor el trabajo que se realiza desde hace muchos años en La Masia: "El Barça tiene que tener paciencia en los jugadores por lo que apuesta en la cantera. Cuando un jugador tiene talento y entiende bien el juego aunque no le acompañe el físico en la cantera hay que esperar y eso es lo que hicimos con Fermín ya que creíamos en él. Yo siempre le decía a los entrenadores que Fermín tenía que jugar ya que hay que dar continuidad a los jugadores con este talento y esperar su momento".

Fermín apunta muy alto / FCB

Roura no ha querido criticar la postura del Barça ya que entiende que el contexto económico no es el ideal: "Si me hubieran preguntado a mí yo hubiera pedido 120 millones, si pasa esto pues hay que aceptarlo pero dicho esto creo que hay que pensar que en el fútbol no todo es económico"

Fermín López, con la camiseta azulgrana / Ignasi Paredes

Roura entiende que lo mejor para todas las partes pasa por la continuidad del futbolista onubense: "El estilo Barça favorece a Fermín, está en una ciudad que conoce y en un club al que él quiere. El Chelsea tiene 500 jugadores en nómina y hay que valorarlo todo aunque entiendo que la decisión no es fácil. Creo que el club lo ha ha hecho mal pidiendo mucho dinero porque hay que poner trabas a esta salida".