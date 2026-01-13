FC BARCELONA
Rotaciones a la vista: Ter Stegen o Szczesny, Araujo, Marc Bernal, Bardghji...
La visita en la Copa del Rey del FC Barcelona al feudo Racing de Santander propiciará la entrada en el equipo azulgrana de futbolistas menos habituales
El FC Barcelona ya tiene la Supercopa de España en el bolsillo, pero esto sigue y el vigente campeón de la Copa del Rey rinde este jueves (21.00 horas) visita a Santander para medirse al líder de la División de Plata, un Racing que viene de caer contra todo pronóstico en casa frente al Real Zaragoza (2-3). Un partido que propiciará, como ya ocurrió en Guadalajara, la entrada de futbolistas menos habituales. Es la hora de las rotaciones.
La duda en la portería: ¿Repetirá Ter Stegen?
En Guadalajara se daba por hecho que Wojciech Szczesny iba a ser el meta titular, pero Hansi Flick sorprendió dándole la portería a Ter Stegen. El propio técnico alemán aseguró que se trataba de una decisión muy puntual "y solo para este partido". La duda es saber qué pasará en Santander, si Tek volverá a hablar con Marc-André para ofrecerle su puesto o si será Flick quien intervenga en un momento en el que, además, está en juego el futuro del meta alemán en este mercado invernal y su posible fichaje por el Girona.
El siguiente paso de Araujo
En la ronda anterior contra el Guadalajara, Andreas Christensen fue una de las novedades en la línea defensiva, pero el danés está lesionado y no podrá ser una alternativa. Sí Jofre Torrents, que fue de la partida en tierras castellano-manchegas en el lateral izquierdo.
Uno de los posibles cambios sería la entrada de Ronald Araujo, a quien Hansi Flick le dio los minutos finales de la Supercopa de España para participar activamente de un éxito que también es el suyo. El uruguayo respondió en un momento de máxima exigencia y el siguiente paso será en la Copa del Rey. Veremos si como titular o arrancando desde el banquillo.
La hora de los Marc... y de Dani Olmo
La columna vertebral en el centro del campo la ocupan actualmente Frenkie de Jong (no estará en Santander por sanción), Pedri y Fermín. Así parece que seguirá siendo, porque están respondiendo. En Santander podría cambiar radicalmente con la entrada de Marc Bernal, Marc Casadó y Dani Olmo. Los tres tienen muchas opciones, aunque está por ver si lo harán juntos de inicio. En Guadalajara, Bernal y Casadó ya fueron titulares. Y en ese momento, Olmo estaba por delante de Fermín, que fue quien jugó en el Pedro Escartín. No lo hizo Dro, ni tan siquiera tuvo minutos. El Sardinero puede ser una nueva opción para el gallego, recién cumplida su mayoría de edad.
Bardghji y Rashford apuntan arriba
Tanto Roony Bardghji como Marcus Rashford apuntan a la Copa del rey, como ya ocurrió en el precedente de Guadalajara. Un partido en el que, sorprendentemente, jugó Lamine Yamal de inicio, quien jugó por dentro. Hansi Flick no se fía de ningún rival y hace bien. El Racing tiene mucho potencial y está varios escalones por delante del anterior rival copero. El técnico podría repetir tridente Bardghji-Lamine-Rashford y dejar en el banquillo a Ferran, Lewandowski o Raphinha o buscar otra combinación. Lo que sí parece claro es que el sueco y el inglés ocuparán los extremos con la necesidad de reivindicarse, y en el caso del inglés, de sumar puntos para quedarse.
