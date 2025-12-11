Más rotaciones a la vista ante Osasuna

Fin de año apretado y denso para el Barça. El cuadro de Hansi Flick tiene tres compromisos antes de despedir el año: Osasuna en casa, Guadalajara en Copa a domicilio y Villarreal, la 'traca' para cerrar 2025, también lejos del Spotify Camp Nou. Hansi Flick ya dio descanso a varias piezas importantes en el último compromiso liguero ante el Betis en La Cartuja. Y la idea es seguir realizando modificaciones en el once de cara al duelo de este sábado frente a Osasuna.

Si el fin de semana anterior Flick apostó por Bardghji y por la fórmula de Eric en el pivote, probablemente de cara al encuentro frente a los navarros regresará al once Frenkie de Jong. Para hacer de Frenkie de Jong, es decir, ocupar esa demarcación por delante de la defensa. Acumula dos suplencias seguidas tras regresar de un proceso gripal y Hansi le daría el mando del centro del campo. Junto a Pedri y veremos si Fermín, Raphinha o incluso Lamine en la mediapunta.

Frenkie, de regreso

Eric tiene mucha carga de minutos. Es intachable su rendimiento, pero posiblemente el técnico alemán apueste ya por Frenkie en su puesto natural. Veremos si eso conllevaría ver al de Martorell en el eje de la zaga (y deshacer el binomio Cubarsí-Gerard Martín) o colocarlo de lateral diestro. Esto más improbable ya que Koundé está evolucionando mucho en el plano ofensivo y empieza a parecerse al del curso pasado. Algo que demandaba Flick y el staff tras un inicio algo discreto.

Ante el Eintracht no funcionó de inicio el dibujo con Raphinha en izquierda y Fermín de mediapunta. Y Hansi los cambio durante la primera mitad (y al de El Campillo al descanso para meter a Rashford).

Ferran... ¿Y Rashford?

Marcus acumula ahora cuatro suplencias en los últimos cuatro partidos. De hecho, el británico llegaba con ese rol de revulsivo, pero por circunstancias ha tenido mucho más protagonismo del esperado. En Champions cuajó muy buenos minutos en la segunda parte, dio una asistencia preciosa a Koundé. Y veremos si Flick decide devolverlo a la titularidad.

Quien sí parece seguro que será titular es Ferran Torres en la punta de lanza. Lewy no estuvo bien ante el Eintracht y el de Foios está haciendo méritos para salir más de inicio. Agitará la coctelera el comandante azulgrana ante Osasuna.