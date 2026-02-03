Rotaciones sin revolución: el plan de Flick para el Albacete-Barça de Copa del Rey

Fue muy claro Hansi Flick al ser preguntado por la posibilidad de realizar rotaciones ante el Albacete. “Tenemos que gestionar los minutos”, dijo tras el entrenamiento previo a los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, en el que Koundé fue la cara (se ejercitó sin problemas) y Raphinha la cruz (se ausentó y estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha). El entrenador blaugrana destacó la importancia de la segunda unidad en el tramo final de la temporada y dejó entrever que realizará cambios en el once titular para asaltar el Carlos Belmonte y lograr el billete para las semifinales de la competición del KO.

Esto no significa que el técnico alemán tenga la intención de hacer una revolución, pero sí que moverá el árbol para dar descanso a futbolistas que acumulan muchos minutos en sus piernas. La gran duda en ataque es si Lamine Yamal, que disputó los 90 minutos en las dos primeras rondas de la Copa, ante Guadalajara y Racing, descansará. Roony Bardghji ha demostrado que está perfectamente capacitado para darle descanso, pero el genio de Rocafonda quiere jugar siempre. Ferran y Lewandowski se disputarán el ‘9’, mientras que Rashford apunta al extremo izquierdo.

Dudas en todas las líneas

En la medular, Flick tiene una buena oportunidad para conceder la cuarta titularidad de la temporada a Marc Bernal, que no ha cambiado de aires en el mercado de invierno porque debe ser importante en los próximos meses. Las otras dos posiciones del centro del campo se las repartirán entre Frenkie, Olmo y Fermín... con Marc Casadó en la recámara, siempre dispuesto a entrar en escena cuando se le necesite.

Joan Garcia es intocable bajo palos (ya jugó en Santander), pero en defensa sí que habrá alguna modificación. El ‘comodín’ Eric podría desplazarse al lateral derecho para dar una tregua a Koundé; Cancelo tiene números de ocupar el carril izquierdo; y veremos qué pareja de centrales es la escogida con Gerard Martín o Araujo como principales opciones para acompañar a Cubarsí. Se esperan rotaciones, pero no revoluciones ni experimentos, en el once de Flick ante el Albacete. El Barça quiere seguir vivo en todas las competiciones y no puede fallar en el Carlos Belmonte.