Rotaciones del Barça en el derbi pensando en la remontada de Champions: la hora de los Balde, Gavi, Ferran Torres...

Un derbi siempre es un derbi y apetece jugarlo. Pero el calendario ha querido que el Barça - Espanyol esté entre medio de una eliminatoria de Champions League que se ha puesto cuesta arriba para los azulgranas tras caer en la ida de los cuartos frente al Atlético de Madrid por 0-2. Con una cómoda ventaja de +7 sobre el Real Madrid en LaLiga, el partido del próximo martes en el Metropolitano ha pasado a ser prioridad absoluta. Aunque Hansi Flick nunca 'tira' nada y siempre le da la máxima importancia al próximo partido, no cabe duda de que ha llegado la hora de las rotaciones, de tirar de fondo de armario y de darle la oportunidad a futbolistas con menos minutos.

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Titulares que apuntan a repetir

Algunos titulares se mantendrán, porque, además, el Real Madrid recibe este viernes al Girona y puede volver a ponerse a cuatro puntos de los azulgranas, ni que sea por unas horas. Joan Garcia vivirá un derbi mucho más plácido en lo ambiental que el de la primera vuelta en el RCDE Stadium y seguro que tiene ganas de jugarlo. Otro indiscutible que apunta al once, aunque por distinto motivo, es Pau Cubarsí después de ver la roja este miércoles y perderse la vuelta europea por sanción.

Y después, está el caso siempre especial de Lamine Yamal. El de Rocafonda siempre quiere jugarlo todo, como mejor descansa es manteniendo el ritmo competitivo en el césped y los derbis le motivan. A nadie extrañaría su titularidad, aunque también sería bueno darle minutos a un Roony Bardghji que los reclamó cuando estuvo concentrado con la selección de Suecia y que solo ha arrancado 7 veces en un once esta temporada, la última hace tres semanas en la goleada por 5-2 al Sevilla.

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El fondo de armario y minutos para Frenkie

A partir de aquí, el abanico de futbolistas que pueden tener su oportunidad es variado. Alejandro Balde podría ser de la partida por primera vez desde la recuperación de la lesión muscular, pero solo tuvo 4 minutos en el Metropolitano en LaLiga y se quedó sin jugar este miércoles en el Spotify Camp Nou. Quizás Flick piense que el cambio puede ser brusco, pero tanto Joao Cancelo como Gerard Martín necesitarían descanso.

Sí tiene más opciones de entrar en defensa el capitán Ronald Araujo, a menos de que sea el elegido por Flick para cubrir en el Metropolitano la vacante de Cubarsí. Una posición que, por otra parte, apunta más a ocuparla Eric Garcia.

El centro del campo es la línea que puede tener más rotaciones en el derbi. Pedri fue sustituido el miércoles al descanso por unas molestias y casi seguro que no será de la partida. Y aunque se espera el regreso de Frenkie de Jong, no sería como titular, sino unos minutos en la segunda mitad con vistas a la Champions.

Así que quien parte con más opciones en el derbi es Gavi. El de Los Palacios ya tuvo 45 minutos ante el Atlético y el siguiente paso sería la primera titularidad tras la lesión. Habrá que ver si Flick también se decanta por un Marc Casadó al que le está dando pocas oportunidades.

Y arriba, al margen de lo que suceda con Bardghji, Fermín tendría un puesto o en la mediapunta o en la izquierda, pues está más fresco que Dani Olmo, y Ferran Torres tendría la oportunidad de reivindicarse en punta y buscar ese gol que se resiste desde el pasado 31 de enero. El derbi es un buen momento para romper la mala racha.