Rosell conoció a Negreria, pero da 5 motivos para desmontar el caso

Sandro Rosell negó de forma tajante que el Barça hubiera intentado comprar a los árbitros con los informes de Enríquez Negreira. La declaración ante el juez se ha hecho pública en el canal de 'youtube' de Ramón Álvarez de Mon y Rosell fue muy contundente para desmontar la supuesta trama.

El ex presidente admitió haber conocido a Negreira a su llegada al club como vicepresidente en 2003 y que, de ser preguntado sobre la necesidad de contar con el asesoramiento, "habría dicho que sí, por supuesto, solo faltaría, el trabajo fundamental de la junta directiva es tenerlo todo predispuesto para que todo el staff lo tenga todo a punto".

Rosell añadió que "otra cosa es si después lo utilizan, también podemos comprar caterings para 50 jugadores, pero luego solo comen 20, igual que las máquinas del gimnasio se compran 30 y quizá 10 no se usan en la vida”.

Sandro Rosell argumentó que “todo club de Primera División que no tenga este servicio, algo está haciendo mal” y puso el ejemplo del Real Madrid "que tiene dos ex árbitros en su gabinete, lo he leído en los periódicos”.

Con Enríquez Negreira coincidió “en algunas comidas de la Federación en las que podríamos compartir mantel, con el hijo, creo que lo conocí en mi etapa de presidente, pasaba informes de vídeos sobre todos los chavales de España por si alguno nos interesaba”.

El ex presidente dio 5 motivos para desmontar las acuasiones.

1-"Es absurdo pensar que se pueden comprar voluntades a 250 euros por persona, es ridículo y un insulto a los profesionales del arbitraje". Rosell desgranó los 400.000 euros anules con IVA que cobraba Negreira y esta era la cantidad que percibiría cada colegiado.

2-"En el CTA (Comité Técnico de Árbtiros), Negreira tenía peso cero, históricamente, en 70 años, la fuerza ha sido del presidente y todos se han declarado forofos del Real Madrid".

3-"Teníamos un equipo con Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, Jordi Alba... todos jugadores hechos en La Masia. Esto sí que duele, teníamos un equipazo, por eso ganamos".

4-"Ganábamos en España por influencia de nuestros jugadores, ¿dónde está aquí el señor Negreira? Nos reímos de Pep Guardiola y su equipo, es ofensivo. Lo ganábamos todo también en Europa, ¿Negeria también mandaba en Europa?.

5- "Mis sentencias de los últimos años se han archivado "por falta de pruebas", ahora no pasará. Podemos ver todos los partidos y que vengan peritos arbitrales a analizarlos".

Por tanto, Sandro Rosell defendió la importancia de contar con informes arbitrales, pero negó de forma tajante que ello hubiera tenido influencia alguna sobre el estamento arbitral.