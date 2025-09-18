Rosell y Bartomeu declararán ante la jueza por el 'caso Negreira'

Este jueves por la mañana, los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu están citados a declarar como investigados en el caso Negreira. La jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, también ha llamado a declarar al exdirector de deportes profesionales del club, Albert Soler, al exdirector ejecutivo Òscar Grau, al hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, y a su pareja, Ana Paula Rufas.

El caso se abrió hace dos años y medio a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que pedía investigar los 7,3 millones de euros abonados por el Barça a Negreira.

Hasta ahora, el único que había comparecido era el propio Negreira. En marzo de 2023 fue citado a declarar, aunque se acogió a su derecho a no hacerlo tras alegar problemas de demencia.

La ronda de interrogatorios comenzará con su hijo Javier, a las 9.45h. Posteriormente será el turno Sandro Rosell (10.30h), Albert Soler (11:10h), Oscar Grau (11:45h), Josep Maria Bartomeu (12:15h) y finalmente Ana Paula Rufas (12:45h).

Estas comparecencias llegan en la recta final de la instrucción. La Guardia Civil ha revisado la documentación entregada por el club e incautada en registros, sin hallar pruebas concluyentes sobre la finalidad de los pagos.

Para noviembre están previstas nuevas declaraciones: el presidente Joan Laporta y los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde comparecerán como testigos. En el caso de Laporta, la justicia descartó imputarlo porque los pagos realizados durante su primer mandato (2008-2010) ya han prescrito.