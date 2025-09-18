FC BARCELONA
Rosell y Bartomeu declararán ante la jueza por el 'caso Negreira'
Este jueves comparecerán, entre otros investigados, ante la jueza de instrucción en Barcelona
SPORT.es
Este jueves por la mañana, los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu están citados a declarar como investigados en el caso Negreira. La jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, también ha llamado a declarar al exdirector de deportes profesionales del club, Albert Soler, al exdirector ejecutivo Òscar Grau, al hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, y a su pareja, Ana Paula Rufas.
El caso se abrió hace dos años y medio a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que pedía investigar los 7,3 millones de euros abonados por el Barça a Negreira.
Hasta ahora, el único que había comparecido era el propio Negreira. En marzo de 2023 fue citado a declarar, aunque se acogió a su derecho a no hacerlo tras alegar problemas de demencia.
La ronda de interrogatorios comenzará con su hijo Javier, a las 9.45h. Posteriormente será el turno Sandro Rosell (10.30h), Albert Soler (11:10h), Oscar Grau (11:45h), Josep Maria Bartomeu (12:15h) y finalmente Ana Paula Rufas (12:45h).
Estas comparecencias llegan en la recta final de la instrucción. La Guardia Civil ha revisado la documentación entregada por el club e incautada en registros, sin hallar pruebas concluyentes sobre la finalidad de los pagos.
Para noviembre están previstas nuevas declaraciones: el presidente Joan Laporta y los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde comparecerán como testigos. En el caso de Laporta, la justicia descartó imputarlo porque los pagos realizados durante su primer mandato (2008-2010) ya han prescrito.
