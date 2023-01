Rosell se aleja de las elecciones municipales

El que fuera presidente del FC Barcelona se planteó seriamente la posibilidad de presentarse a las elecciones a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona Su idea era la de promover un proyecto que consistía en una plataforma ciudadana con expertos profesionales

Sandro Rosell es un culo inquieto. Cualquier otro, después de pasar casi dos años en prisión de forma injusta, se hubiera estado ‘quieto-parado’ para recuperar el tiempo perdido. Sandro Rosell no es así.

El que fuera presidente del FC Barcelona se planteó seriamente la posibilidad de presentarse a las elecciones a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, que se celebran esta primavera, en mayo. Fueron muchos los que le dijeron que no se metiera en este lío porque la gestión de la política no tiene nada que ver con la del deporte, que él domina.

Rosell dijo que se lo pensaría y que tomaría una decisión después de las Navidades. Su idea era la siguiente: promover un proyecto que consistía en una plataforma ciudadana con expertos profesionales.

Salieron las primeras encuestas y, pese a la nula trayectoria política e ir sin un partido detrás, aparecía en las previsiones de voto de forma importante en el caso de que se llegase a presentar.

Todavía no es oficial, pero hoy Sandro Rosell tiene prácticamente decidido que no se presentará a las elecciones municipales, descartando esta idea que durante un tiempo tanto le rondó por la cabeza. Rosell no quiere subirse a este tobogán.