Roony y Eric Garcia, 'premiados' en el entrenamiento del Barça

El Barça afronta con una enorme ilusión la final de la Supercopa de España. Los futbolistas son optimistas y reflejaron su actitud positiva en el inicio del entrenamiento cuando tuvieron un gesto hacia dos de los integrantes del equipo como son Roony Bardghji y Eric Garcia.

Ambos futbolistas tenían cosas a celebrar. Roony ya dispone de dorsal del primer equipo. Ha dejado el '28' como futbolista del Barça Atlètic por el '19' como jugador con todas las de la ley de la plantilla principal azulgrana. El joven sueco se lo ha ganado a pulso con su rendimiento en el campo. Roony ha entrado sin hacer ruido y goza de la confianza de Flick hasta el punto de situarle como titular en un partido de gran trascendencia como era la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club.

Por su parte, Eric Garcia cumplió el viernes 25 años y todavía no se había reunido con todos sus compañeros ya que Flick concedió el día libre a la plantilla. Los futbolistas no estuvieron juntos de nuevo hasta la sesión previa para preparar la gran final frente al Real Madrid.

Roony y Eric Garcia notaron el aprecio de sus compañeros con el tradicional pasillo de las collejas con el que se festeja cualquier acto digno de celebrar por parte de los miembros de la plantilla. Todo marcado por el buen humor y las sonrisas en un equipo que está convencido de que puede llevarse el título en el clásico.

Ter Stegen y Raphinha saltando al campo de entrenamiento de Jeddah / RFEF

El entrenamiento también hubo la novedad de Marc-André Ter Stegen. El meta alemán regresó a Jeddah después de haber pasado una revisión médica en su rodilla en Barcelona tras sufrir un susto a su llegada a la ciudad árabe. Ter Stegen está recuperado y el capitán ya está con sus compañeros antes de afrontar un partido en el que está en juego el primer título de la temporada.