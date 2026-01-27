Roony Barghji se enfrenta a su pasado más brillante

Roony Bardghji es posiblemente el futbolista de la plantilla del FC Barcelona que tiene más difícil hacerse con un sitio en el once titular, pues su competidor es ni más ni menos que un tal Lamine Yamal. Pese a ello, el sueco va teniendo oportunidades y las intenta aprovechar. Siempre que está sobre el césped da sensación de poder generar peligro y asume su rol a la sombra de la estrella del Barça.

La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos / Telefónica

Este miércoles no será un partido más para Bardghji. El Barça se juega entrar en el top-8 de la Champions League y ahorrarse dos partidos de play-off ante el Copenhague, el equipo donde Roony se hizo un nombre y el trampolín para cumplir el sueño de jugar como azulgrana. Será, sin duda, muy especial para el sueco, quien espera tener algunos minutos después de que en el anterior compromiso europeo, en Praga, fuera titular porque Lamine debía cumplir un partido de sanción.

Un gol a 'lo Lamine Yamal'

Bardghji jugó 84 partidos con el Copenhague tras dar el salto desde el sub-19. El internacional sueco marcó 15 goles y repartió una asistencia, pero sobre todo, fue en la Champions League y especialmente en un partido contra el Manchester United que su imagen dio la vuelta al mundo. Fue el 8 de noviembre de 2023 en el mítico Parken, el partido estaba 3-3 a falta de solo tres minutos para el final cuando el balón quedó suelto dentro del área y Roony golpeó a la media vuelta un zurdazo que se coló en la portería defendida por Onana tras dar un bote letal. Salvando las distancias, y a un nivel inferior, pero un golazo que recordó al marcado por Lamine Yamal el pasado domingo contra el Oviedo.

Copenhague - Manchester United | El gol de Bardghji / Telefonica

La anécdota con su agente, el Barça y la lesión

El Barça ya tenía controlado a este zurdo que juega, como Lamine, a pierna cambiada desde la banda derecha antes de que su nombre empezara a sonar en todos los círculos a raíz de su gol a los 'Red Devils'. La apuesta por Bardghji era tan fuerte, estaban tan convencidos en el club azulgrana, que ni siquiera una grave lesión sufrida un año después alteró los planes.

Su representante, Christian Emile, explicó un capítulo sobrecogedor: "La mayoría de la gente no lo sabe, pero yo estaba en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona para visitar el club. En medio de la reunión, mi teléfono empezó a sonar sin para. Era el FC Copenhague, que me llamaba para informarme de la lesión. La sala quedó en completo silencio. Fue un momento muy duro para todos saber que un talento tan joven había sufrido semejante lesión".

El Barça tuvo paciencia y cuando Roony regresó, acumulaba hasta 15 ofertas, pero se decantó por la del Barça porque, entre otras cosas, siempre había sido seguidor del club azulgrana. Además, el Barça se sacó un as de la manga: no esperar a que terminara contrato y pagar un pequeño traspaso, unos 2,50 millones de euros.

En Barcelona, Roony trata de encontrar su sitio, lo que no es fácil. Suma 2 goles y 4 asistencias en 17 partidos. Si tiene oportunidad, buscará su primera diana en Champions con el Barça... ante el club que le dio a conocer.