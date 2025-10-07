Roony Bardghji: "Tenía que confiar en que algún día estaría aquí"

Roony Bardghji, tras jugar unos minutos que dieron mucho de que hablar ante el Sevilla, ha hablado para las redes del club sobre temas tanto personales como relacionados con su llegada al Barça.

Roony Bardghji con la camiseta del Barça / EFE

El prometedor extremo sueco no sorprende en exceso al declarar que el compañero que más sorpresa ha causado en él es Pedri, a quién califica de mago, "le había visto por televisión, pero verlo en la vida real es muy diferente".

Sobre su llegada a can Barça la define como "algo con lo que siempre soñé, tenía que confiar en que algún día estaría aquí". Añade además que fueron sus padres quienes le informaron que iba a fichar por el Barça, quedando él "congelado" ante tal noticia, aunque no duda en afirmar que realmente estaba "muy feliz".

A nivel personal, el ex del Copenhague es conocido en redes por su interés en diversos mangas y animes, por lo que no escatima en demostrar su gran amor por uno de los mangas y animes más conocidos a nivel mundial, One Piece, cuando le regalan una figura de Monkey D. Luffy, protagonista de dicha serie: "es una de mis series favoritas, llevo dos años viéndola y solo voy por la mitad. El creador es un genio."

Además, confirma que la celebración de su primer gol en pretemporada fue imitando justamente a dicho personaje: "Ya la había hecho antes y justamente estábamos en Asia, era la oportunidad perfecta".

Roony Bardghji, en la gira / Valentí Enrich

Sorprendido por la imagen del rénder de cómo se verá el Spotify Camp Nou una vez esté terminado, el sueco declara que "es un estadio increíble, por supuesto el antiguo Camp Nou también lo era, pero se ve increíble. Estoy deseando que se termine y jugar en él."

"Me enamoré del Barça por mi padre" Roony Bardghji — Jugador del FC Barcelona

Al mostrársele imágenes de él con la camiseta del Barça siendo solo un niño, "culpa" a su padre de su enamoramiento desde edades muy tempranas por el club catalán: "empezó a ver el Barça dos años antes de que yo naciera. Cuando Messi empezó a jugar se enamoró de él, y cuando yo nací siempre quiso que lo viera y aprendiera de él", comenta.

Sobre como adquiría las camisetas que aparecen en las fotografías relata que las compraba en el aeropuerto de Barcelona, ya que solía venir mucho de pequeño.