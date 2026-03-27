Roony Bardghji sigue el ejemplo de Marcos Llorente

El mundo del fútbol está viviendo una auténtica revolución en lo que a rutinas de salud y descanso se refiere. Si en España recientemente Marcos Llorente ha acaparado todos los titulares por sus hábitos de vida, en el panorama internacional cada vez son más los jugadores que se suman a la corriente del 'biohacking'.

Marcos Llorente: "Los raros son los otros" / SPORT

El último en acaparar los focos ha sido la joven promesa sueca del Barça, Roony Bardghji, quien ha acogido varias técnicas que han llamado la atención de propios y extraños.

Según ha revelado el diario sueco 'Expressen', el jugador ha adoptado una estricta y peculiar rutina para optimizar al máximo su recuperación nocturna. El "sömnknep" (truco de sueño) de Bardghji consiste en alargar el sueño más allá de las ocho horas recomendadas. "Duermo quizás entre nueve y diez horas", afirma el extremo blaugrana, además de no usar el teléfono antes de irse a dormir.

Más allá del sueño, el mismo medio comenta que Bardghji ha sido visto utilizando unas gafas especiales (diseñadas para bloquear la luz azul que emiten las pantallas y luces artificiales) parecidas a las que utiliza Llorente. De la misma manera, viste unas zapatillas específicas para mejorar su confort. Según su fabricante, estas "activan los sentidos para mejorar el rendimiento deportivo" y costarían alrededor de 1000 coronas (92 euros).

Roony Bardghji, durante el partido de Suecia contra Eslovenia / INSTAGRAM @roony

'Expressen' menciona que al jugador le gusta tomar baños de hielo y saunas con el objetivo de optimizar su recuperación. Para el internacional sueco, cuidar el entrenamiento invisible se ha convertido en una prioridad absoluta. "Es increíblemente importante", ha confesado el futbolista respecto a estos nuevos hábitos.

La 'vía Llorente' se expande por Europa

Lo que hace unos años podría haber parecido una excentricidad, hoy se está convirtiendo en el estándar para los futbolistas que buscan alargar su carrera y mejorar su rendimiento al milímetro. La filosofía que abandera Marcos Llorente en España, basada en volver a los orígenes evolutivos del ser humano y controlar cada detalle del entorno (luz, respiración, alimentación y electromagnetismo), encuentra ahora su eco en las nuevas generaciones europeas.

Otros futbolistas como Pubill o Haaland también se han sumado a la nueva 'moda'. De esta forma, Bardghji se convierte en uno más de esos jóvenes futbolistas que controlan cada detalle de su entorno para alargar sus carreras y evitar lesiones.