Roony Bardghji se reivindicó ante el Betis celebrando su gol de una manera muy especial

El Betis-Barça era para el Barça todo un desafío. Después de tumbar al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, tocaba demostrar al equipo que vuelve a ser el de la pasada temporada en un desplazamiento muy complicado, frente al conjunto de Manuel Pellegrini.

El tanto inicial del conjunto verdiblanco pareció cuestionar la mini revolución de Flick en el once inicial, en la que destacaba la inclusión de Roony Bardghji. Sin embargo, el joven atacante sueco demostró que el alemán había acertado en darle esa oportunidad de oro. Anotó su primer gol como azulgrana, además de dar su segunda asistencia. Sumaba 195 minutos de juego en 9 apariciones y ante el Betis disfrutó de más de una hora de juego.

El gol de Antony, anécdota

El gol del verdiblanco Antony se quedó en anécdota y pareció como un toque a rebato para los jugadores culés. En un partido excelente de todo el equipo, en el que Lamine Yamal y Pedri lanzaron a sus compañeros en una oleada continua, Ferran Torres brilló con un espectacular hat trick, pero Roony le fue a la zaga con unas estadísticas más que notable.

El sueco estuvo en el origen de la jugada del empate 1-1 (10') brindando el esférico a Koundé para que asistiera al 'Tiburón'. Tres minutos después centró desde la derecha un centro medido para que Ferran consiguiera su segunda diana de semitijera y firmara el 1-2.

En el minuto 25, Bardghji intentaba emular al valenciano rematando de tijera y su disparo se iba fuera por poco; y en el minuto 31 llegaba su momento estelar consiguiendo el 1-3 al aprovechar un pase en profundidad de Pedri. El sueco controló el esférico con su bota izquierda, amagó con el cuerpo y se fabricó el espacio suficiente para, ya dentro del área, lanzar un derechazo ajustado que batió una vez más a Álvaro Valles.

Ya en el segundo tiempo, Roony mantuvo la intensidad en ek juego como el resto del equipo; en el minuto 51 combinaba con Lamine Yamal pero Marc Bartra llegaba a tiempo para evitar que el de Rocafonda pudiera rematar. Y en el minuto 65 Bardghji tuvo un mano a mano con el meta bético al que superó a la búsqueda de su segundo tanto, aunque un defensa llegó a tiempo para que su remate acabara en córner. Tres minutos después, Flick le dio descanso al ser reemplazado por Fermín López.

El 'momento Chadori'

La Cartuja de Sevilla, la sede habitual de la selección española y la 'casa' provisional del Real Betis, se convirtió en el escenario ideal para que Roony se reivindicara pero, al mismo tiempo, para que Hansi Flick se anotara un nuevo tanto en su curriculum como entrenador del Barça. Roony lo celebró de una manera muy especial, imitando el gesto de Chidori de Sasuke, uno de los personajes de la serie Naruto.

El alemán siempre ha demostrado su valentía; para armar equipos con un claro estilo ofensivo y arriesgado. Pero, también, para apostar por los jóvenes o por los jugadores que posiblemente tienen menos cartel pero están demostrando que se merecen una oportunidad. Y, habitualmente, estos le han devuelto esa confianza con buenas actuaciones.

El partido contra el Eintracht en la Champions está a la vuelta de la esquina y Hansi era consciente de que debía confiar en toda la plantilla y hacer rotaciones. En este inicio de campaña ya se han visto numerosos ejemplos: Eric Garcia, Gerard Martín, Ferran Torres -el gran triunfador en este encuentro-... Ahora se suma a la lista Roony Bardghji.