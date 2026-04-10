Roony Bardghji, ante su punto de inflexión

Roony Bardghji se encuentra en un momento clave en lo que puede ser su devenir en el FC Barcelona. Con contrato hasta el 2029 tras el pago de 2,5 millones de euros, el futbolista procedente del Copenhague no ha tenido las oportunidades esperadas y tampoco ha derribado la puerta en los minutos de que ha dispuesto.

El derbi ante el Espanyol puede ser una de sus últimos cartuchos. Con la ventaja en la Liga de siete puntos respecto al Real Madrid, Hansi Flick puede permitirse algún lujo, como el que sería dar descanso a un Lamine Yamal que se exprimió en los dos partidos ante el Atlético de Madrid.

Lamine demostró estar en una condición física excelente, pero el técnico alemán lo necesita al cien por cien para intentar la remontada en el Metropolitano. El de Rocafonda fue el mejor del equipo en unas circunstancias muy adversas y se le vio pletórico, pese a no poder marcar. El canterano generó la mayor parte del peligro por la banda derecha y de sus botas partieron las mejores acciones ofensivas del Barça. Está con confianza para tirar caños, regates y buscar pases imposibles para sus compañeros.

Precedente ante el Sevilla

Todo ello conlleva un desgaste y quizá Flick piense en Roony, como ocurrió en el partido ante el Sevilla, para dejar a Lamine de revulsivo por si se complican las cosas en la segunda parte. El sueco se quejó en la concentración de la selección sueca de la falta de minutos. Y sus lamentos no sirvieron para nada ya que después del parón no ha tenido ni un solo minuto.

Es el último delantero de la plantilla por minutos y por falta de adaptación a otra posiciones, como el extremo zurdo sin Raphinha, donde Rashford o incluso Fermín más avanzado le han ganado la partida.

Roony tan solo ha participado en 615 minutos en los que solo ha marcado un gol y ha repartido una asistencia en el encuentro liguero frente al Betis. En la Supercopa de España, ante el Athletic, tuvo una actuación también brillante con otro gol y dos asistencias. En la Champions solo dio un pase de gol en el partido frente al Olympiacos. Chispazos sin más.

Mundial 2026

El balance por ahora es desalentador para un joven que tiene la aspiración de jugar el Mundial del 2026 con Suecia. Si el Barça continúa encarrilando la Liga, esta competición puede darle el rodaje definitivo para estar en la lista definitiva del combinado escandinavo.

En la respesca estuvo convocado en el partido frente a Ucrania, a pesar de pasarse los 90 minutos en el banquillo, y en la victoria decisiva frente a Polonia ni tan siquiera estuvo inscrito para el choque. Por tanto, su presencia en la Copa del Mundo está en el alambre.

Roony, en una de sus contadas ocasiones con el Barça / Alejandro Garcia / EFE

El Barça deberá plantearse en verano cual debe ser el futuro de Roony. Una cesión podría ser un camino atractivo para que no perdiera otro año y el Barça lo tuviera bajo el radar. Ser suplente de Lamine Yamal no es fácil y tener continuidad resulta casi imposible. Además, en la cantera hay jóvenes valores que en cualquier pueden momento pueden dar el salto para jugar en banda.

Roony se ha integrado bien en el grupo y Hansi Flick no tiene ninguna queja de su comportamiento, pero le falta poder demostrar si realmente tiene nivel para actuar en el FC Barcelona.