Roony Bardghji, a un paso del Barça

El FC Barcelona sigue moviéndose y rastreando el mercado de fichajes a la espera de la llegada de Nico Williams. Mientras el jugador navarro parece estar viviendo sus últimos días en el Athletic Club, la dirección deportiva trabaja para tener una plantilla de garantías y ha puesto sus ojos en un atractivo e interesante extremo del Copenhagen FC.

Se trata de Roony Bardghji, jugador que ya había estado vinculado al Barça en anteriores ocasiones y que estuvo apartado de los terrenos de juego tras sufrir una lesión en el ligamento anterior cruzado durante un entrenamiento.

Ya recuperado, el Barça ha preguntado por su situación a través de su agente, Christian Emile, quien se ha encargado de trasladar la oferta del Copenhagen e informar de la situación del jugador, que contaba con interesantes propuestas de otros equipos.

Según ha informado Fabrizio Romano, el fichaje podría cerrarse en dos millones de euros, por lo que no habría que esperar a que el jugador terminara contrato. Así pues, la operación sería relativamente sencilla y no debería tardar mucho en cerrarse.

Nico, la gran prioridad

El director deportivo, Deco, admitió públicamente y por primera vez en una entrevista a 'La Vanguardia' que Nico era una los jugadores que había mostrado ganas por venir al Barça. Pese a no ser fácil pues se debería pagar la cláusula de manera íntegra —petición expresa del Athletic Club, que se mantiene firme en su idea de no perdonar ni un solo euro— el Barça sigue confiante y las sensaciones que se transmiten desde el club respecto a su fichaje son más que positivas. La cumbre con su agente desvelada en exclusiva en SPORT, cambió por completo una planificación deportiva que parecía muy encarrilada con la prioridad de Luis Díaz. Sin embargo, el colombiano no mostró sus ganas por venir de la misma manera que sí lo hizo Nico a través de su agente, Felix Tainta.

Quien sí lo ha transmitido en todo momento es el propio Roony, poniendo la oferta del club Barcelona por delante de todas las demás.

Ya hubo cumbre por Roony

El interés por Roony no es baladí. Se trata de un perfil muy interesante, que ya estuvo a punto de dar el gran salto antes de lesionarse. Una vez el jugador estaba en la fase final de su recuperación, Deco se reunió con su agente en Madrid, aprovechando el encuentro de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barça. En este encuentro informal, el agente y el director deportivo aprovecharon para ponerse al día y hablaron de él sin intención alguna. Ahora, con el paso del tiempo y viendo su gran evolución, Deco ha ido monitorizando la situación del jugador hasta el punto de llegar a plantearse seriamente su fichaje, que podría llevarse a cabo en poco más de una semana.

Deco se reunió con el agente de Roony en Madrid / Carlos Monfort

¿Y Cardoso Varela?

Cómo venimos contando, la idea del club Barcelona es acometer el fichaje de jóvenes perlas del mercado europeo antes que fichen por grandes clubes y sea demasiado tarde. Desde el pasado mes de diciembre, el Barça puso sus ojos en el habilidoso extremo Cardoso Varela, que incluso viajó a Barcelona para reunirse con Deco y ver las instalaciones. Sin embargo, en caso de que la operación de Bardghji fructificara, el fichaje de Cardoso Varela perdería enteros, ya que la situación económica en la que se encuentra inmersa el club no permite llevar a cabo dos apuestas de este tipo. Por ahora, al entorno del jugador portugués no se le ha comunicado que vaya a ser descartado.

El Barça quiere demostrar que pese a una situación económica limitante es capaz de fichar jugadores de talla mundial. Y quiere demostrarlo ya mismo, no solo con el fichaje de Nico sino también logrando la incorporación de prometedores jugadores como Ronny. Queda mucho, pero este mercado de fichajes promete.