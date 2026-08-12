Roony Bardghji ya ha pasado por quirófano: “El camino de vuelta empieza ahora”

Roony Bardghji ya ha dado el primer paso para volver a los terrenos de juego. El extremo del FC Barcelona ha pasado por quirófano después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y ha querido compartir con sus seguidores una imagen tras la intervención, acompañada de un mensaje que refleja su estado de ánimo: “El camino de vuelta empieza ahora”.

El futbolista sueco afronta así el inicio de una recuperación que se prevé larga. El Barça ya había confirmado que la lesión le obligaría a pasar por quirófano y las primeras estimaciones apuntan a unos siete meses de baja, por lo que su regreso a la competición podría no producirse hasta la recta final de la temporada o, más probablemente, el próximo curso.

Tras conocer el alcance de la lesión, Bardghji ya había mostrado su fortaleza en redes sociales con una fotografía y un versículo de la Biblia: “Bienaventurado el que resiste la prueba”. El sueco agradeció el apoyo del Barça y de la afición y cerró su mensaje con un “Creo en el plan de Dios”.

El mensaje de Roony tras conocer el alcance de su lesión / Instagram

Un giro radical a su futuro

La lesión llegó en el peor momento para Bardghji. El Barça estaba trabajando en su salida durante este mercado de verano, con diferentes propuestas sobre la mesa y la intención de encontrarle un destino en el que pudiera disfrutar de más protagonismo. El club quería además mantener el control sobre su futuro mediante una operación con opción de recompra. Todo quedó paralizado después de la grave lesión sufrida durante un entrenamiento.

Bardghji había hablado con Hansi Flick sobre su situación y no entró en la convocatoria para el triangular de Udine. Ahora, su escenario es completamente diferente: deberá permanecer en Barcelona y centrarse exclusivamente en su recuperación.

Roony Bardghji, en un entrenamiento de esta pretemporada / FCB

La segunda gran lesión en la misma rodilla

El proceso tendrá además una dificultad añadida. Bardghji ya sufrió una lesión grave en la misma rodilla durante su etapa en el Copenhague, en abril de 2024, que le mantuvo cerca de diez meses alejado de los terrenos de juego. En el Barça existe preocupación por este antecedente, aunque el club confía en que la intervención y el posterior proceso de rehabilitación permitan al futbolista regresar en las mejores condiciones.

El sueco había dejado buenas sensaciones durante su etapa en el primer equipo azulgrana, aunque la competencia en las posiciones ofensivas limitó sus oportunidades durante la pasada temporada. La operación supone ahora el inicio de una etapa completamente distinta. Bardghji deberá afrontar meses de trabajo y fisioterapia antes de pensar de nuevo en competir.

El comunicado del Barça

"El jugador del primer equipo Roony Bardghji ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La intervención se ha realizado en el Hospital de Barcelona y ha estado a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club."